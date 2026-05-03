Tömegverekedés Királyegyházán, elfajult a majális - Videó

Három embert szállítottak kórházba.
2026. május 03., vasárnap 10:25
Rendkívüli események történtek május első éjszakáján Királyegyházán, ahol a majális résztvevői erőszakosan vezették le a mindennapok fáradalmait. 

A BAMA információi szerint nagyjából 23 óra körül tömegverekedés tört ki a helyi majálisi bulin, ahova egy társaság lapátokkal és ütőkkel felszerelkezve érkezett. 

A rendezvényen egyik kidobójára támadtak rá, ekkor tört ki a hatalmas balhé. 

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs referense, Sebő Katalin arról tájékoztatta a lapot, hogy az esettel összefüggésben a mentők három embert láttak el és szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.

A helyszínen videó is készült.


Nyitókép: police.hu

 

