Tömegverekedés Királyegyházán, elfajult a majális - Videó
Rendkívüli események történtek május első éjszakáján Királyegyházán, ahol a majális résztvevői erőszakosan vezették le a mindennapok fáradalmait.
A BAMA információi szerint nagyjából 23 óra körül tömegverekedés tört ki a helyi majálisi bulin, ahova egy társaság lapátokkal és ütőkkel felszerelkezve érkezett.
A rendezvényen egyik kidobójára támadtak rá, ekkor tört ki a hatalmas balhé.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs referense, Sebő Katalin arról tájékoztatta a lapot, hogy az esettel összefüggésben a mentők három embert láttak el és szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.
A helyszínen videó is készült.
Nyitókép: police.hu
