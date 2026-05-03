Kiderült, miért lőttek be az óvoda ablakán Solymáron
A solymári óvodában alvó gyerekek közé csapódott be egy lövedék a nyitott ablakon keresztül. Az eset még kedden történt, mint kiderült egy 71 éves nyugdíjas kezében sült el a fegyver. Most a Blikknek megszólalt a férfi:
Egy galambot akartam megriasztani. Valójában nem is az volt a célom, hogy meglőjem, eltaláljam, csak, hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepiszkították az alatta parkoló kocsimat.
Bár a galambot nem találta el, az óvodában viszont hatalmas riadalmat keltett az eltévedt lövedék.
A férfi egy darabig nem is tudta, hogy hol ért célba a lövedék, azt mondta a lapnak, hogy már csak azután értesült róla, amikor a rendőrök bekopogtak hozzá. Több fegyvert is találtak a férfi lakásán, a légfegyverre azt mondta a nyugdíjas, hogy engedély nélkül kapható. Egy szakértő szerint, ha egy gyereket talál el a töltény, az durva sérülést okozhat.
A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást, a férfit már kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatását is kezdeményezték, de mivel az ügyészség ezt nem látta indokoltnak, a férfi hazamehetett.
