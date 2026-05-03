2026. május 03. vasárnap, Irma, Tímea
Kiderült, miért lőttek be az óvoda ablakán Solymáron

A golyó alvó gyerekek közé csapódott. A lövöldöző azt mondta, nem akart bajt okozni, csak akkor tudta meg, hová lőtt véletlenül, amikor a rendőrök bekopogtattak hozzá. Az óvodában óriási pánikot okozott az eltévedt lövés, ami egy szakértő szerint egy gyereket súlyosan megsebesíthetett volna. A nyugdíjast nem tartóztatták le, de eljárást indítottak ellene.
2026. május 03., vasárnap 11:23
A solymári óvodában alvó gyerekek közé csapódott be egy lövedék a nyitott ablakon keresztül. Az eset még kedden történt, mint kiderült egy 71 éves nyugdíjas kezében sült el a fegyver. Most a Blikknek megszólalt a férfi: 

Egy galambot akartam megriasztani. Valójában nem is az volt a célom, hogy meglőjem, eltaláljam, csak, hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepiszkították az alatta parkoló kocsimat. 

Bár a galambot nem találta el, az óvodában viszont hatalmas riadalmat keltett az eltévedt lövedék.

A férfi egy darabig nem is tudta, hogy hol ért célba a lövedék, azt mondta a lapnak, hogy már csak azután értesült róla, amikor a rendőrök bekopogtak hozzá. Több fegyvert is találtak a férfi lakásán, a légfegyverre azt mondta a nyugdíjas, hogy engedély nélkül kapható. Egy szakértő szerint, ha egy gyereket talál el a töltény, az durva sérülést okozhat.

A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást, a férfit már kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatását is kezdeményezték, de mivel az ügyészség ezt nem látta indokoltnak, a férfi hazamehetett.

 

