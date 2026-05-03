Egy tini fosztotta ki fél Vácot, íme a mesterterve
Egy csörögi fiatal még április 13-án kezdte meg lopássorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Mikor közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Ráállt, és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte a kétkerekűt - számolt be róla vasárnap a police.hu.
Másnap folytatta, amit elkezdett. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét lopta el.
A 18 éves tolvaj április 15-én reggel is lecsapott, azonban ekkor már emelte a tétet. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele.
Az elcsaklizott kocsival nem utazhatott sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutásgátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről.
Az elmúlt napok eseményei sem akadályozták meg abban, hogy folytassa sorozatát. Április 17-én hajnalban Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba. A járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indítókulcsa is benne volt, így meglovasította azt.
A helyi rendőrök az autót a délelőtti órákban Csörögön találták meg, majd nem sokkal később érkezett az információ az egyenruhásokhoz, hogy a település egyik utcáján látták a fiatalt is.
A járőrök azonnal a helyszínre siettek, de mikor B. Attila észrevette őket, menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszéd ház udvarába is átjutott, de ott a hajszának vége lett, a rendőrök elfogták.
Előállították a Váci Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki lopás és jármű önkényes elvétele miatt. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
Nyitókép: police.hu
