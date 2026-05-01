Feszültség robbant az Exatlonban: egymásnak estek a Bajnokok
Továbbra is egyoldalú a küzdelem az Exatlon Hungaryben, és a vereségek már nemcsak a pályán, hanem a bázison is komoly feszültséget szülnek. A Kihívók lendülete töretlen, miközben a Bajnokok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.
A szerdai 10–0-s vereség és Halász Jázmin kiesése után ezúttal a férfiak kerültek célkeresztbe. A Végjáték első felvonása előtt ugyan még egy Medáljáték adott némi reményt, de végül ismét a Kékek örülhettek: Nagy Benjamin bizonyult a legjobbnak, újabb medált szerezve csapatának. A lendület kitartott a fő játékban is.
A Kihívók már az elején elhúztak, és bár a Bajnokok is szereztek pontokat, a végeredmény ismét egyértelmű lett: 10–5-re nyertek az amatőrök.
Ez pedig azt jelentette, hogy a leggyengébb statisztikával rendelkező Kenderesi Tamás automatikusan párbajra kényszerül.
A vereség azonban nem maradt szó nélkül.
A bázison Lencse Laci fakadt ki, és kemény kritikát fogalmazott meg az ellenféllel szemben:
Nagyon elegem van a folyamatos vereségből. Ezekben az ügyességikben egy átlagember is lehet jó
- mondta.
Ők is valószínűleg sportoltak, de valószínűleg nem voltak elég kitartóak, vagy nem voltak elég tehetségesek
- tette hozzá.
A kijelentések nem maradtak reakció nélkül. Valkusz Máté a riportszobában visszafogottabban, de határozottan reagált:
Mi vállaltunk el egy ilyen játékot. Ha az Exatlont nézzük, akkor igazából az ellenfeleink lennének a bajnokok, mi pedig a kihívók
- jelentette ki.
A vita jól mutatja, hogy a folyamatos kudarcok nemcsak a teljesítményt, hanem a csapategységet is próbára teszik. Miközben a Kihívók egyre magabiztosabbak, a Bajnokoknál egyre inkább előtérbe kerülnek a belső feszültségek.
+Ez is érdekelheti
Kenderesi Tamás ma este újra párbajozik
Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik
Exkluzív esküvői videón Krausz Gábor és Mikes Anna
Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj
Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében
Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban
Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből
Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai
Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet
Exkluzív felvételek kerültek elő Bangó Margitról, így van most az énekesnő
Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság