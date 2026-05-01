Feszültség robbant az Exatlonban: egymásnak estek a Bajnokok

Továbbra is egyoldalú a küzdelem az Exatlon Hungaryben, és a vereségek már nemcsak a pályán, hanem a bázison is komoly feszültséget szülnek. A Kihívók lendülete töretlen, miközben a Bajnokok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

A szerdai 10–0-s vereség és Halász Jázmin kiesése után ezúttal a férfiak kerültek célkeresztbe. A Végjáték első felvonása előtt ugyan még egy Medáljáték adott némi reményt, de végül ismét a Kékek örülhettek: Nagy Benjamin bizonyult a legjobbnak, újabb medált szerezve csapatának. A lendület kitartott a fő játékban is.

A Kihívók már az elején elhúztak, és bár a Bajnokok is szereztek pontokat, a végeredmény ismét egyértelmű lett: 10–5-re nyertek az amatőrök.

Ez pedig azt jelentette, hogy a leggyengébb statisztikával rendelkező Kenderesi Tamás automatikusan párbajra kényszerül.