Feszültség robbant az Exatlonban: egymásnak estek a Bajnokok

A Kihívók ismét domináltak.
2026. május 01., péntek 10:14
Továbbra is egyoldalú a küzdelem az Exatlon Hungaryben, és a vereségek már nemcsak a pályán, hanem a bázison is komoly feszültséget szülnek. A Kihívók lendülete töretlen, miközben a Bajnokok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

A szerdai 10–0-s vereség és Halász Jázmin kiesése után ezúttal a férfiak kerültek célkeresztbe. A Végjáték első felvonása előtt ugyan még egy Medáljáték adott némi reményt, de végül ismét a Kékek örülhettek: Nagy Benjamin bizonyult a legjobbnak, újabb medált szerezve csapatának. A lendület kitartott a fő játékban is.

A Kihívók már az elején elhúztak, és bár a Bajnokok is szereztek pontokat, a végeredmény ismét egyértelmű lett: 10–5-re nyertek az amatőrök.

Ez pedig azt jelentette, hogy a leggyengébb statisztikával rendelkező Kenderesi Tamás automatikusan párbajra kényszerül.


A vereség azonban nem maradt szó nélkül.

A bázison Lencse Laci fakadt ki, és kemény kritikát fogalmazott meg az ellenféllel szemben:

Nagyon elegem van a folyamatos vereségből. Ezekben az ügyességikben egy átlagember is lehet jó

-    mondta.

Ők is valószínűleg sportoltak, de valószínűleg nem voltak elég kitartóak, vagy nem voltak elég tehetségesek

-    tette hozzá.

A kijelentések nem maradtak reakció nélkül. Valkusz Máté a riportszobában visszafogottabban, de határozottan reagált:

Mi vállaltunk el egy ilyen játékot. Ha az Exatlont nézzük, akkor igazából az ellenfeleink lennének a bajnokok, mi pedig a kihívók

-    jelentette ki.

A vita jól mutatja, hogy a folyamatos kudarcok nemcsak a teljesítményt, hanem a csapategységet is próbára teszik. Miközben a Kihívók egyre magabiztosabbak, a Bajnokoknál egyre inkább előtérbe kerülnek a belső feszültségek.

 

