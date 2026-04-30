Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből

Vélhetően ennek a bejelentése aratja a legnagyobb sikert az idei Sziget Fesztivállal kapcsolatban. Korda György és Balázs Klári ugyanis visszatér a Szigetre, ahol a házaspár mára a rendezvény valóságos kabalájává és kultikus szereplőjévé vált. A legendás páros visszatérése azért is különleges, mert a házaspár nemrég bejelentette, hogy 2026-ban visszavonulnak a színpadtól, így a közelgő fesztiválfellépések az utolsó alkalmak egyikei lesznek, amikor a Sziget közönsége élőben láthatja őket.

Korda György és Balázs Klári még egyszer utoljára fellép a Szigeten

Fotó: TV2/Sztárok a reptéren

Korda György és Balázs Klári minden korosztály nagy kedvence

A házaspár 2002 óta szinte állandó fellépője volt a fesztiválnak, ahol a retró színpad egyik legnépszerűbb produkciójává váltak. Koncertjeiken hagyományosan több ezer fiatal és egyetemista bulizott együtt, „Gyuri bácsi” skandálással fogadva az énekest. 2015 után egy hosszabb, hét éves szünet következett, majd 2022-ben tértek vissza óriási sikerrel, ahol Korda György a meghatottságtól el is sírta magát a színpadon.

Sokak nagy döbbenetére 2023-ban nem hívták meg őket, amit a szervezők azzal indokoltak, hogy a páros produkciója már „kinőtte” a retró színpad kereteit, és a hatalmas tömeg miatt biztonsági kockázatot is jelenthetett volna a kisebb helyszíneken.