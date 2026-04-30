Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből

Vélhetően ennek a bejelentése aratja a legnagyobb sikert az idei Sziget Fesztivállal kapcsolatban. Korda György és Balázs Klári ugyanis visszatér a Szigetre, ahol a házaspár mára a rendezvény valóságos kabalájává és kultikus szereplőjévé vált. A legendás páros visszatérése azért is különleges, mert a házaspár nemrég bejelentette, hogy 2026-ban visszavonulnak a színpadtól, így a közelgő fesztiválfellépések az utolsó alkalmak egyikei lesznek, amikor a Sziget közönsége élőben láthatja őket.
Korda György és Balázs Klári minden korosztály nagy kedvence
A házaspár 2002 óta szinte állandó fellépője volt a fesztiválnak, ahol a retró színpad egyik legnépszerűbb produkciójává váltak. Koncertjeiken hagyományosan több ezer fiatal és egyetemista bulizott együtt, „Gyuri bácsi” skandálással fogadva az énekest. 2015 után egy hosszabb, hét éves szünet következett, majd 2022-ben tértek vissza óriási sikerrel, ahol Korda György a meghatottságtól el is sírta magát a színpadon.
Sokak nagy döbbenetére 2023-ban nem hívták meg őket, amit a szervezők azzal indokoltak, hogy a páros produkciója már „kinőtte” a retró színpad kereteit, és a hatalmas tömeg miatt biztonsági kockázatot is jelenthetett volna a kisebb helyszíneken.
A 2026-os Sziget Fesztivál augusztus 11. és 15. között kerül megrendezésre az Óbudai-szigeten. Korda György és Balázs Klári fellépése a fesztivál "mínusz egyedik" napján, azaz a nyitónapon, augusztus 11-én lesz.
– Lesz egy mínusz egyedik napunk, amelynek a programját május közepén árujuk el, lesz egy nulladik napunk, amelyen Faithless, Morcheeba és Goran Bregovic koncert lesz. De ezen túl is azt gondoltuk, hogy csináljunk egy after party-t is, amelynek házigazdája Janklovits Peti lesz, ahol meg a táncdalfesztivált idézzük meg. Örömmel mondhatom el, hogy Korda György és Balázs Klári is fellépnek – árulta el a régi-új szervező, Gerendai Károly.
Napijegyek (Augusztus 11.)
- Normál napijegy: 22 900 Ft – 26 900 Ft (+ kezelési költség)
- Super Early Bird: 22 900 Ft
- Early Bird: 24 900 Ft
- Online végső ár: 26 900 Ft
- VIP napijegy: 58 900 Ft – 62 900 Ft (+ kezelési költség)
- Super Early Bird: 58 900 Ft
- Early Bird: 60 900 Ft
A Sziget-fellépések mellett érdemes tudni, hogy a legendás páros a karrierjét egy nagyszabású búcsúkoncerttel zárja le december 19-én a Papp László Budapest Sportarénában. Az lesz „Az utols(show) felszállás”...
Nyitókép: Korda György és Balázs Kári Facebook-oldala
