Egy legendás páros előtt tiszteleg mostantól a Liszt Ferenc Repülőtér

Megható és szimbolikus pillanatnak lehettek tanúi azok, akik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminálján jártak: különleges domborművet avattak a magyar könnyűzene egyik legismertebb párosa, Korda György és Balázs Klári tiszteletére.

Az alkotás az átkötő folyosón kapott helyet, így az érkező és induló utasok egyaránt megcsodálhatják. A dombormű mellett rövid ismertető és egy QR-kód is található, amely a legendás „Reptér” című dalhoz vezeti a látogatókat.

A művészházaspár a Facebook-oldalán is megszólalt az esemény kapcsán, és meghatottan mondtak köszönetet.