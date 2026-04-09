Egy legendás páros előtt tiszteleg mostantól a Liszt Ferenc Repülőtér
Megható és szimbolikus pillanatnak lehettek tanúi azok, akik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminálján jártak: különleges domborművet avattak a magyar könnyűzene egyik legismertebb párosa, Korda György és Balázs Klári tiszteletére.
Az alkotás az átkötő folyosón kapott helyet, így az érkező és induló utasok egyaránt megcsodálhatják. A dombormű mellett rövid ismertető és egy QR-kód is található, amely a legendás „Reptér” című dalhoz vezeti a látogatókat.
A művészházaspár a Facebook-oldalán is megszólalt az esemény kapcsán, és meghatottan mondtak köszönetet.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a karrierünkben és életünkben talán a legfontosabb dombormű elkészüljön
– írták.
Hozzátették, hogy az ikonikus sláger, amely S. Nagy István szövegével és Máté Péter zenéjével született, ezzel végleg az örökzöld magyar dalok közé emelkedett. A páros külön kiemelte közönségük szerepét is.
Nagyon hálásak vagyunk a közönségünknek is, akik több, mint 69 éve tartanak ki mellettünk, korszakokat, évtizedeket és a világban történt változásokat is átélve velünk
– fogalmaztak.
A dombormű nemcsak egy műalkotás, hanem egy korszak lenyomata is: egy dalé, amely generációkat köt össze, és egy pályáé, amely évtizedek óta meghatározza a magyar zenei életet.
Nyitókép: Korda György és Balázs Kári Facebook-oldala
