Indiában a rendkívüli melegben többen meghaltak
Indiában megszokott a forróság, de a tudósok kimutatták, hogy a klímaváltozás miatt a hőhullámok hosszabbak, gyakoribbak és intenzívebbek lettek.
Az 1,4 milliárd lakosú dél-ázsiai ország több városában a hőmérséklet a közelmúltban meghaladta a 45 Celsius-fokot. Halálesetekről számoltak be a déli Telangána államban, ahol egy helyi tisztviselő "állami szintű éberségre" szólított fel a közegészség védelme érdekében.
Az egészségügyi szakértők szerint a rendkívüli hőség kiszáradáshoz vezethet, és különösen súlyos esetekben szervi elégtelenséget okozhat.
A telangánai kormány azt tanácsolta az időseknek, a gyermekeknek és a terhes nőknek, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára.
A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül hőhullámokkal. Az indiai meteorológiai szolgálat már szerdán figyelmeztetett egy "extrém" hőhullám veszélyére, amelyet az időjárási szélsőségeket okozó El Nino időjárási jelenség tovább súlyosbít.
A fővárosban, Újdelhiben és más közeli városokban a hőmérséklet a hét folyamán 40 Celsius-fok felett maradt, ami rekordszintre emelte az áramfogyasztást.
India, a harmadik legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó, elkötelezte magát a szén-dioxid-semlegesség elérése mellett 2070-ig, de továbbra is erősen függ a széntől. Az országban valaha hivatalosan mért legmagasabb hőmérséklet 51 Celsius-fok, amelyet 2016-ban Phalodiban, az északnyugati Rádzsasztán államban mértek.
