Indiában a rendkívüli melegben többen meghaltak

Indiában megszokott a forróság, de a tudósok kimutatták, hogy a klímaváltozás miatt a hőhullámok hosszabbak, gyakoribbak és intenzívebbek lettek.

Az 1,4 milliárd lakosú dél-ázsiai ország több városában a hőmérséklet a közelmúltban meghaladta a 45 Celsius-fokot. Halálesetekről számoltak be a déli Telangána államban, ahol egy helyi tisztviselő "állami szintű éberségre" szólított fel a közegészség védelme érdekében.

توفي ما لا يقل عن 16 شخصا في جنوب الهند، على ما أفاد مسؤولون الأحد، في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من البلاد وسط تحذيرات صحية رسمية. https://t.co/d6VJpaU8eq — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 24, 2026



Az egészségügyi szakértők szerint a rendkívüli hőség kiszáradáshoz vezethet, és különösen súlyos esetekben szervi elégtelenséget okozhat.

A telangánai kormány azt tanácsolta az időseknek, a gyermekeknek és a terhes nőknek, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára.