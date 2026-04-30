Erdőtűz pusztít Graz közelében
Többen meghaltak egy Líbia partjainál napokig sodródó hajón
A Vörös Félhold szervezet tájékoztatása szerint a mentési művelet során - a haditengerészet és a parti őrség egységeivel együttműködve - hét túlélőt sikerült kimenteni Tobruk térségében, az egyiptomi határ közelében. A művelet több mint nyolc órán át tartott.
A biztonsági források szerint a kilenc eltűnt migráns feltehetően életét vesztette, holttestük a következő napokban sodródhat partra.
Líbia továbbra is az egyik fő tranzitország az Európába tartó irreguláris migráció útvonalán, különösen a szubszaharai Afrikából érkezők számára. Az átkelések száma rendszerint a tavaszi és nyári hónapokban emelkedik, amikor a kedvezőbb időjárás növeli a sikeres tengeri út esélyét.
A líbiai főügyész kedden közölte, hogy a tripoli büntetőbíróság egy négyfős embercsempész bandát ítélt több éves börtönbüntetésre Zuwara városában emberkereskedelem, váltságdíjért elkövetett emberrablás és kínzás miatt. Egy másik ügyben a hatóságok őrizetbe vettek egy csoportot, amely a gyanú szerint migránsokat indított útnak Tobrukból egy rossz állapotú hajón, amely felborult, emiatt 38 szudáni, egyiptomi és etióp állampolgár vesztette életét.
Forrás: MTI
