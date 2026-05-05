Gyalogosok közé hajtott egy autó Lipcsében, ketten a helyszínen szörnyethaltak
A szociáldemokrata főpolgármester részvétét nyilvánította a halálos áldozatok hozzátartozóinak, s egyben megköszönte a mentőszolgálatok munkáját.
Alig lehet elviselni egy ilyen tettet egy hétfő délután
- mondta.
A rendőrség elfogta a 33 éves, német állampolgárságú tettest, az ügyészség kétrendbeli gyilkosság, s legalább háromrendbeli gyilkosság kísérlete miatt indított nyomozást vele szemben. A rendőrség közölte, hogy az elkövető nem tanúsított ellenállást, amikor őrizetbe vették.
Armin Schuster, Szászország tartományi belügyminisztere szintén azt mondta: ámokfutóról van szó.
Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer közölte, hogy ő is ámokfutásként kezeli a történteket. Részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.
Egy ilyen tett szóhoz sem juttat minket - de elszánttá tesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ügyet gyorsan és teljeskörűen felderítsük. A jogállam következetesen fel fog lépni. Szászország összetart
- szögezte le.
Az incidens a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt.
Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.
Forrás: MTI
