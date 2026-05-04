Felfoghatatlan tragédia: Apja okozta egy lány halálát
Érthetetlen családi tragédia történt a bajorországi Schechen településen, a Rosenheim körzetében: egy apa véletlenül halálra gázolta saját kislányát – számolt be hétfőn a BILD.
A férfi vasárnap a háza kocsifelhajtójáról tolatott ki, amikor nem vette észre a jármű mögött tartózkodó óvodáskorú gyermekét. A kislány súlyos sérüléseket szenvedett.
A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, a gyermeket kórházba szállították, azonban már nem tudták megmenteni az életét.
A hatóságok szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a kislány már az autó mögött állt-e, amikor az apa beszállt, vagy csak később került oda. A férfi a tragédia után sokkos állapotba került, és pszichológiai segítséget kap.
A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
