Felfoghatatlan tragédia: Apja okozta egy lány halálát

Érthetetlen családi tragédia történt a bajorországi Schechen településen, a Rosenheim körzetében: egy apa véletlenül halálra gázolta saját kislányát – számolt be hétfőn a BILD.

A férfi vasárnap a háza kocsifelhajtójáról tolatott ki, amikor nem vette észre a jármű mögött tartózkodó óvodáskorú gyermekét. A kislány súlyos sérüléseket szenvedett.

A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, a gyermeket kórházba szállították, azonban már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a kislány már az autó mögött állt-e, amikor az apa beszállt, vagy csak később került oda. A férfi a tragédia után sokkos állapotba került, és pszichológiai segítséget kap.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.