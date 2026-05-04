Egy elbocsátott alkalmazott zsarolhatta meg a Hipp bébiételgyártót

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a 39 éves Pavel S. a német tulajdonú Hipp gmundeni fiókjának alkalmazottja volt, mielőtt februárban elbocsátották volna. A szlovákiai születésű férfit az általa küldött zsaroló e-mailben szereplő adatok elemzése nyomán sikerült megtalálni - írta a lap.

Az osztrák rendőrség nem erősítette meg az újság értesülését a gyanúsított személyéről, és részleteket sem árult el a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

A Die Presse című osztrák lap értesülése szerint a zsaroló, akinek salzburgi rejtekhelyét szombat reggel rohamozták meg a rendőrök, kétmillió eurót követelt a vállalattól. A férfi februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban.