Kórházban ápolják az egykori polgármestert, kritikus az állapota
A republikánus politikus néhány napja rekedten közölte talkshow-közönségével, hogy "kissé rossz a hangja".
A szóvivő azt nem árulta el, hogy miért került kórházba a 81 éves Rudolph Giuliani, csak annyit mondott, hogy a volt polgármester "állapota kritikus, de stabil".
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében ""igazi harcosnak és New York történetének messze legjobb polgármesterének" nevezte Rudolph Giulianit.
Donald Trump személyes ügyvédjeként és tanácsadójaként Rudolph Giuliani hangos szószólója volt az elnök csalással kapcsolatos vádjainak a 2020-as választásokon, amelyet a demokrata Joe Biden nyert meg.
Donald Trump és támogatói számos pert elvesztettek az állítólagos csalások ügyében, és a választási eredmények többszöri újraszámlálása, felülvizsgálata és ellenőrzése sem mutatott ki jelentős szabálytalanságra vagy hibára utaló jeleket.
Rudolph Giuliani tavaly szeptemberben már megjárta a kórházat, miután csigolyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett egy New Hampshire-i autóbalesetben.
Giuliani "Amerika polgármestereként" vált ismertté, miután átvezette New Yorkot a szeptember 11-i támadások utáni időszakon.
Forrás: MTI / Nyitókép: Rudolph Giuliani hivatalos X-oldala
