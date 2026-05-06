Túszul ejtettek egy nőt Vasban, megrázó részletek derültek ki

Sokkoló emberrablási ügyben nyomoznak a hatóságok: egy nőt erőszakkal autóba ültettek, majd egy házban fogva tartottak Vas vármegyében – közölte szerdán a police.hu.

A bejelentés május 3-án érkezett, amely szerint a sértettet több, általa ismert személy kényszerítette járműbe, majd egy ingatlanba vitték. A fogvatartók a nő szabadon engedését feltételekhez kötötték, vagyis csak követeléseik teljesítése esetén engedték volna el.

A történet azonban váratlan fordulatot vett: a nő kihasználta fogvatartói figyelmetlenségét, és sikerült megszöknie. Ezt követően egy ismerősén keresztül kért segítséget, így jutott el az ügy a rendőrséghez.

A rendőrök néhány órán belül elfogták az öt feltételezett elkövetőt. Közülük két férfit, két fiatalt és egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Az ügyben emberrablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket, a nyomozás folyamatban van.