Bonyhádi diáktragédia: Így búcsúzik Balázstól iskolája

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolát. Az intézmény közösségi oldalán jelentette be: egyik nyolcadikos tanulójuk, Benedek Balázs csütörtökön autóbalesetben meghalt.



A posztban leírták, hogy Balázst mindenki egy nagyon kedves, mosolygós fiúnak ismerte, éppen ezért az elvesztése – diákokat és tanárokat egyaránt – mélyen érint.

Balázs hiánya hatalmas űrt hagy maga után, mindannyiunknak nagyon fog hiányozni

– írták az iskola búcsúbejegyzésében, hangsúlyozva, hogy a fiú emléke örökre velük marad.



A bejegyzés végén az iskola dolgozói és a tanulók is kifejezték együttérzésüket a család felé, és jelezték: lélekben velük vannak ezekben a nehéz percekben.