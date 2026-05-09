Bonyhádi diáktragédia: Így búcsúzik Balázstól iskolája

A nyolcadikos diák életét már nem tudták megmenteni.
2026. május 09., szombat 14:29
Frissítve: 2026. május 09., szombat 14:33
Felfoghatatlan tragédia rázta meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolát. Az intézmény közösségi oldalán jelentette be: egyik nyolcadikos tanulójuk, Benedek Balázs csütörtökön autóbalesetben meghalt.

A posztban leírták, hogy Balázst mindenki egy nagyon kedves, mosolygós fiúnak ismerte, éppen ezért az elvesztése – diákokat és tanárokat egyaránt – mélyen érint.

Balázs hiánya hatalmas űrt hagy maga után, mindannyiunknak nagyon fog hiányozni

 – írták az iskola búcsúbejegyzésében, hangsúlyozva, hogy a fiú emléke örökre velük marad.


A bejegyzés végén az iskola dolgozói és a tanulók is kifejezték együttérzésüket a család felé, és jelezték: lélekben velük vannak ezekben a nehéz percekben.

