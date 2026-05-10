Egy nőre bukkantak a Vértesben, drámai esetről érkezett hír

Mentőhelikoptert riasztottak egy túrázóhoz, aki Vértes hegység piros útvonalán sérült meg, közel a tornyokhoz – közölte a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.



A helyszínre először a Móri Önkormányzati Tűzoltóság, és a Csókakő Öte tagjai érkeztek meg, majd egy mentőhelikopter is leszállt a Vértes tetejére.

A mentők ellátták a jótékonysági túra résztvevőjét, és közös erővel egy hordágyon a Vértes tetejére vitték a beteget, akit a helikopter elszállított.