Mellbevágó előrejelzés: Nem sok jót tartogatnak az előttünk álló napok
Figyelmeztetést adtak ki: több zalai települést érint
Jövő héten, azaz a május 11-ei héten hosszabb-rövidebb időre áramszünetre kell készülni hét zalai településen – közölte a Zala vérmegyei hírportál.
Mint kiderült, előre bejelentett karbantartási munkálatokat végez az E.ON, melyek a szolgáltatások biztonságos működését és megbízhatóságát garantálják.
Az alábbi zalai településeken várható tervezett áramszünet:
2026.05.11. - hétfő
- Keszthely (08:00- 15:00)
Árnyas utca, Árvácska köz, Bokréta utca, Keringő utca, Kilátó köz, Mély út, Napfény sor, Napfürdő utca, Patkó utca.
-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)
Kossuth Lajos utca.
-Zalaszentgrót (8:00 - 15:00)
Akácfa utca, Aranyod hegy, Csicseri utca, Fecske utca, Felsőaranyod utca, Felsőaranyodi utca Felsőhegy, Hegy utca, Kiss utca, Nyár utca, Rózsa utca, Szélmente sor, Szív utca, Táncsics Mihály utca, Tüskeszentpéter.
2026.05.12. - kedd
-Pacsa (08:30- 14:00)
Gagarin utca, József Attila utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rajki utca, Szent István tér.
-Türje (12:00- 14:00)
Szentgróti utca.
-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)
Petőfi köz.
2026.05.13. - szerda
-Zalabér (12:00 - 16:00)
Ady Endre utca, Bagolyvölgy, Csáfordi út, Csúszódomb, Dózsa György utca, Hunyadi János utca, Huszti József utca, Ibolya utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kaszárdűlő, Kertész utca, Rákóczi Ferenc utca.
-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)
Csillagvölgy utca, Gébárti út.
-Zalaszentgrót (12:00 - 16:00)
Aranyod hegy, Aranyodi utca, Bagolyvölgy, Balaskó dűlő, Csicseri utca, Csúszódomb utca, Felsőaranyod utca, Kaszárdűlő.
2026.05.15. - péntek
-Cserszegtomaj (08:00- 12:00)
Balaton utca, Cibere utca, Deres utca, Diósi utca, Hajdu utca, Meder köz, Pajtika utca.
További információ az E.ON weboldalán olvasható.
Nyitókép: Tények Archív
+Ez is érdekelheti
Forgószél csapott le Tiszafürednél, félelmetes videó készült egy autóból
Rendkívüli mentőakció: két gyereket szabadítottak ki Szentlőrincen
Füstmérgezés végzett egy idős férfival Jászkiséren
Egy nőre bukkantak a Vértesben, drámai esetről érkezett hír
Fotón a Borsodban ólálkodó barna medve, figyelmeztetik a helyieket
Bonyhádi diáktragédia: Így búcsúzik Balázstól iskolája
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök Szabolcsban
Egy soproni parkoló is asztbeszttel szennyezett, aggódnak a helyiek
Kétségbeesett vergődés után érkezett a segítség: Különös mentés zajlott Sajószentpéteren – videóval
Megválasztották a Balaton Fagyiját
Megrugdosta terhes barátnőjét egy öcsödi férfi, a tini elvetélt