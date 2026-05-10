Figyelmeztetést adtak ki: több zalai települést érint

Napokra megváltozik az élet.
2026. május 10., vasárnap 11:57
Jövő héten, azaz a május 11-ei héten hosszabb-rövidebb időre áramszünetre kell készülni hét zalai településen – közölte a Zala vérmegyei hírportál.

Mint kiderült, előre bejelentett karbantartási munkálatokat végez az E.ON, melyek a szolgáltatások biztonságos működését és megbízhatóságát garantálják.

Az alábbi zalai településeken várható tervezett áramszünet:

2026.05.11. - hétfő

- Keszthely (08:00- 15:00)

Árnyas utca, Árvácska köz, Bokréta utca, Keringő utca, Kilátó köz, Mély út, Napfény sor, Napfürdő utca, Patkó utca.

-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)

Kossuth Lajos utca.

-Zalaszentgrót (8:00 - 15:00)

Akácfa utca, Aranyod hegy, Csicseri utca, Fecske utca, Felsőaranyod utca, Felsőaranyodi utca Felsőhegy, Hegy utca, Kiss utca, Nyár utca, Rózsa utca, Szélmente sor, Szív utca, Táncsics Mihály utca, Tüskeszentpéter.

2026.05.12. - kedd

-Pacsa (08:30- 14:00)

Gagarin utca, József Attila utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rajki utca, Szent István tér.

-Türje (12:00- 14:00)

Szentgróti utca.

-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)

Petőfi köz.

2026.05.13. - szerda

-Zalabér (12:00 - 16:00)

Ady Endre utca, Bagolyvölgy, Csáfordi út, Csúszódomb, Dózsa György utca, Hunyadi János utca, Huszti József utca, Ibolya utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kaszárdűlő, Kertész utca, Rákóczi Ferenc utca.

-Zalaegerszeg (08:00- 16:00)

Csillagvölgy utca, Gébárti út.

-Zalaszentgrót (12:00 - 16:00)

Aranyod hegy, Aranyodi utca, Bagolyvölgy, Balaskó dűlő, Csicseri utca, Csúszódomb utca, Felsőaranyod utca, Kaszárdűlő.

2026.05.15. - péntek

-Cserszegtomaj (08:00- 12:00)

Balaton utca, Cibere utca, Deres utca, Diósi utca, Hajdu utca, Meder köz, Pajtika utca.  

További információ az E.ON weboldalán olvasható.

