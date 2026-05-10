Füstmérgezés végzett egy idős férfival Jászkiséren
Lakástűz következtében meghalt egy ember Jászkiséren, az idős férfi feltehetően füstmérgezést szenvedett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel.
Mukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez arról, hogy Jászkiséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit.
A Hunyadi utcai házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak, a hálószobában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség - ismertette a szóvivő.
Közlése szerint az ott lakó férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.
