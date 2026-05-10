2026. május 10. vasárnap, Ármin, Pálma
24°C Budapest
vonat
sérülés
szelfi
áramütés

Áramütés ért egy 16 éves fiút, aki felmászott egy vagonra az egyik vasútállomáson

Áramütés ért egy 16 éves fiút, aki felmászott egy vagonra az egyik vasútállomáson
Kórházba szállították a fiatalt.
2026. május 10., vasárnap 15:53
Vágólapra másolva!

Súlyosan megsérült az a 16 éves fiú a szlovákiai Vágsellyén, aki felmászott egy álló vonat vagonjára, hogy képet készítsen a telefonjával – közölte az Újszó.

Mint kiderült, a fiatal egy leállított, magas feszültségre kötött vonat egyik kocsiján próbált fényképet lőni magáról, azonban megrázta az áram.

Az áldozatot válságos állapotban, súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra