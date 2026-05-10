Áramütés ért egy 16 éves fiút, aki felmászott egy vagonra az egyik vasútállomáson

Súlyosan megsérült az a 16 éves fiú a szlovákiai Vágsellyén, aki felmászott egy álló vonat vagonjára, hogy képet készítsen a telefonjával – közölte az Újszó.

Mint kiderült, a fiatal egy leállított, magas feszültségre kötött vonat egyik kocsiján próbált fényképet lőni magáról, azonban megrázta az áram.

Az áldozatot válságos állapotban, súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.

