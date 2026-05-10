Forgószél csapott le Tiszafürednél, félelmetes videó készült egy autóból

Amennyire ijesztő, olyan ártatlan is.
2026. május 10., vasárnap 14:56
Különös időjárási jelenséget, egy forgószelet kaptak lencsevégre szombaton a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszafüreden – közölte a Heves vármegyei hírportál.

A porördög Tiszafüred-Kócsújfalu közelében jelent meg, és bár sokan tornádónak nézték, nem veszélyes történés.


A felmelegedő talaj fölött a felszálló levegő örvényleni kezd, ami felkapja a port és a homokot, ezért sokan összetévesztik ártalmasabb társával.

 

