Rémálommá vált a nyaralás: vészhelyzetet jelentett a Lufthansa Airbusa - videóval

Komoly riadalom alakult ki egy Athénból Münchenbe tartó Lufthansa-járaton, miután röviddel a felszállás után motorhibára figyelmeztető jelzés érkezett a pilótafülkébe, a kabin hátsó részében pedig erős kerozinszag terjengett – számolt be róla kedden a BILD.

Az LH1753-as járat több mint kétórás késéssel indult el Athénból, fedélzetén 177 utassal. A problémák azonban már az emelkedés közben jelentkeztek, ezért a pilóták vészhelyzetet jelentettek, és azonnal visszafordultak az athéni repülőtérre.

A gép biztonságosan földet ért, ám a pilóták a kerozinszag miatt az azonnali evakuálás mellett döntöttek. Az utasok vészcsúszdákon keresztül hagyták el az Airbus A321-est.

Lufthansa flight LH1753 evacuated in Athens after returning to the airport when the crew received an APU fire warning and reported smoke in the rear of the cabin.



Lufthansa confirmed that three passengers suffered minor injuries during the evacuation on Monday and were… pic.twitter.com/FXbjFEh9fB — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 12, 2026



A Lufthansa szóvivője szerint az evakuálás során három utas könnyebb sérüléseket szenvedett, őket orvosok látták el.