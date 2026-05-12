Rémálommá vált a nyaralás: vészhelyzetet jelentett a Lufthansa Airbusa - videóval

Evakuálni kellett az utasokat.
2026. május 12., kedd 11:34
Komoly riadalom alakult ki egy Athénból Münchenbe tartó Lufthansa-járaton, miután röviddel a felszállás után motorhibára figyelmeztető jelzés érkezett a pilótafülkébe, a kabin hátsó részében pedig erős kerozinszag terjengett – számolt be róla kedden a BILD.

Az LH1753-as járat több mint kétórás késéssel indult el Athénból, fedélzetén 177 utassal. A problémák azonban már az emelkedés közben jelentkeztek, ezért a pilóták vészhelyzetet jelentettek, és azonnal visszafordultak az athéni repülőtérre.

A gép biztonságosan földet ért, ám a pilóták a kerozinszag miatt az azonnali evakuálás mellett döntöttek. Az utasok vészcsúszdákon keresztül hagyták el az Airbus A321-est.


A Lufthansa szóvivője szerint az evakuálás során három utas könnyebb sérüléseket szenvedett, őket orvosok látták el.

A kiürítés után az utasoknak órákat kellett várniuk a repülőtéren, miközben a légitársaság átfoglalta jegyeiket és szállást biztosított számukra. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a pilótafülkében megjelent hibajelzést és a kabinban érzett szokatlan szagot.

