Hantavírus: A Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét

Mónica García tájékoztatása szerint a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót; őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. Az egyik járatot a holland kormány, a másikat az ausztrál kormány bérelte.

A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják

- tette hozzá.

Beszámolt arról, hogy az időjárási körülmények romlása és az erős hullámzás miatt az óceánjárónak rövid időre ki kellett kötnie a mólónál, hogy az emberek biztonságosan juthassanak le a fedélzetről. Az elsődleges elképzelés szerint motoros gumicsónak vitte volna őket partra a kikötőben horgonyzó hajóról, ahogy vasárnap is történt.

Mint mondta, a hajó távozása után az egészségügyi előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a kikötőt.