Amerikai bankot fosztogatott Budapestről online egy férfi

Azt írták, hogy egy amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket, ezért információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indítottak büntetőeljárást.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721 415 dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni. Vásárlásokat, foglalásokat intézett, melyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.

A nyomozás során az is egyértelművé vált, hogy a jogellenes vásárlások nagy része egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon zajlott.

A csalások alkalmával használt IP- és e-mail címek magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.