Legendák is fellépnek a jubileumi EFOTT nyitónapján

A fesztivál nyitónapi műsorában a három népszerű dalszerző-előadó a Csík Zenekar vendégeként lép színpadra. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Bereczki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groovehouse, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, KKevin, T. Danny és a ValMar is zenélni fog - olvasható az EFOTT honlapján.

Az idei EFOTT július 8-tól 12-ig zajlik. Az első napi, jubileumi show egy 3,5 órás, egybefüggő színpadi koncert lesz, amely négy látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt öt évtized hangulatán. A "legendák kora" megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a "zenetévék kora" a kilencvenes és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a "fesztiválok kora" a közösségi élmények robbanását ünnepli, míg a "napjaink" blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe.

A népzenéről a Csík Zenekar gondoskodik.

Az EFOTT-on idén BSW, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, a Follow the Flow, Pogány Induló, Desh, Manuel, Beton.Hofi, a Halott Pénz és Dzsúdló is koncertet ad.

Magyarország legnagyobb hallgatói buliját, az EFOTT-ot 1976 óta rendezik meg. Az első a Pécs melletti Abaligeten volt, 2000 után többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolctapolcán és Velencén is volt EFOTT.