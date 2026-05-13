Titokzatos óceáni jelenség boríthatja fel a világ klímáját
Újra egyre gyakrabban emlegetik a szakértők az El Niño nevű éghajlati jelenséget, amely a Csendes-óceán térségéből indulva az egész bolygó időjárását képes befolyásolni. A Klímapolitikai Intézet kedden közzétett Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy akár egy erősebb, úgynevezett „szuper” El Niño is kialakulhat.
Az El Niño a Csendes-óceán trópusi térségének természetes éghajlati ciklusa, amely során a megszokott óceáni és légköri folyamatok felborulnak. Normál esetben a passzátszelek a meleg felszíni vizeket Ázsia irányába terelik, míg Dél-Amerika partjainál hideg, oxigéndús víz emelkedik fel. El Niño idején azonban ez a rendszer meggyengül vagy teljesen összeomlik.
El Niño idején a Csendes-óceán középső és keleti része jelentősen felmelegszik, átrendeződnek a csapadékzónák és világszerte megváltoznak a légköri folyamatok
- írták a posztban.
A jelenség következményei világszerte szélsőségesek lehetnek: súlyos aszályok Indiában és Ausztráliában, extrém hőség Dél-Amerikában, pusztító viharok a Csendes-óceán térségében, valamint szokatlan időjárási mintázatok Észak-Amerikában és Európában.
Bár Európa időjárását az El Niño közvetlenül ritkán határozza meg, egy különösen erős esemény a kontinens légköri folyamatait is megváltoztathatja. Magyarországon ez melegebb átlaghőmérsékletet, gyakoribb hőhullámokat, fokozódó aszályhajlamot és szélsőségesebb csapadékeloszlást hozhat.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az idei időjárás alakulását nem lehet kizárólag az El Niñóra fogni.
Az El Niño nem okoz mindig extrém időjárást, de jelentősen felerősítheti a meglévő folyamatokat
– írták a bejegyzésben.
A klímaváltozás és az óceáni folyamatok együttes hatása miatt a következő időszak időjárása különösen kiszámíthatatlannak ígérkezik.
