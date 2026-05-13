Titokzatos óceáni jelenség boríthatja fel a világ klímáját



A jelenség következményei világszerte szélsőségesek lehetnek: súlyos aszályok Indiában és Ausztráliában, extrém hőség Dél-Amerikában, pusztító viharok a Csendes-óceán térségében, valamint szokatlan időjárási mintázatok Észak-Amerikában és Európában.

Bár Európa időjárását az El Niño közvetlenül ritkán határozza meg, egy különösen erős esemény a kontinens légköri folyamatait is megváltoztathatja. Magyarországon ez melegebb átlaghőmérsékletet, gyakoribb hőhullámokat, fokozódó aszályhajlamot és szélsőségesebb csapadékeloszlást hozhat.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az idei időjárás alakulását nem lehet kizárólag az El Niñóra fogni.

Az El Niño nem okoz mindig extrém időjárást, de jelentősen felerősítheti a meglévő folyamatokat

– írták a bejegyzésben.