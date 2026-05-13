Fáradtsággal indul, majd évekre megváltoztathatja az életet

Az autoimmun betegségek sokszor szinte észrevétlenül kezdődnek: némi fáradtság, makacs kiütések, emésztési problémák vagy száraz szemek formájában. A háttérben azonban komoly folyamat zajlik. A szervezet saját immunrendszere támadást indít a saját szövetei ellen – hívta fel a figyelmet szerdán a FITBOOK.

Az immunrendszer normál esetben felismeri a vírusokat és baktériumokat, miközben pontosan tudja, mely sejtek tartoznak a szervezethez. Autoimmun betegség esetén azonban ez a védekező mechanizmus hibásodik meg.

A szervezet a saját szöveteit fenyegetésként minősíti, és immunválaszt indít

- írták.

Az ilyen betegségek tünetei rendkívül változatosak lehetnek. Gyakori az ízületi fájdalom, a bőrprobléma, a hasi panasz vagy az állandó kimerültség, de akár a pajzsmirigy, a belek, az idegrendszer vagy a szem is érintetté válhat. A tünetek sokszor hullámokban jelentkeznek: egy időre enyhülnek, majd újra visszatérnek.