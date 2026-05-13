Fáradtsággal indul, majd évekre megváltoztathatja az életet
A diagnózis gyakran hosszadalmas.
2026. május 13., szerda 12:39
Az autoimmun betegségek sokszor szinte észrevétlenül kezdődnek: némi fáradtság, makacs kiütések, emésztési problémák vagy száraz szemek formájában. A háttérben azonban komoly folyamat zajlik. A szervezet saját immunrendszere támadást indít a saját szövetei ellen – hívta fel a figyelmet szerdán a FITBOOK.

Az immunrendszer normál esetben felismeri a vírusokat és baktériumokat, miközben pontosan tudja, mely sejtek tartoznak a szervezethez. Autoimmun betegség esetén azonban ez a védekező mechanizmus hibásodik meg.

A szervezet a saját szöveteit fenyegetésként minősíti, és immunválaszt indít

-    írták.

Az ilyen betegségek tünetei rendkívül változatosak lehetnek. Gyakori az ízületi fájdalom, a bőrprobléma, a hasi panasz vagy az állandó kimerültség, de akár a pajzsmirigy, a belek, az idegrendszer vagy a szem is érintetté válhat. A tünetek sokszor hullámokban jelentkeznek: egy időre enyhülnek, majd újra visszatérnek.


A szakértők szerint az okok máig nem teljesen tisztázottak. Genetikai hajlam, fertőzések, hormonális változások, stressz vagy környezeti hatások is szerepet játszhatnak. Az egyik lehetséges magyarázat az úgynevezett „keresztreakció”, amikor az immunrendszer egy fertőzés után a saját szöveteket is támadni kezdi.

A diagnózis felállítása sokszor hosszadalmas folyamat. Vérvizsgálatokkal gyulladásos markereket és autoantitesteket keresnek, de gyakran ultrahangra, szövettani mintára vagy más speciális vizsgálatokra is szükség van.

A diagnózis gyakran nem egyetlen eredmény, hanem egy átfogó kép, sok apró jelből áll össze

-    emelte ki a portál.

A korai felismerés kulcsfontosságú lehet, hiszen a kezeletlen autoimmun folyamatok hosszú távon maradandó károsodást okozhatnak a szervezetben.

