Fáradtsággal indul, majd évekre megváltoztathatja az életet
Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor
Mint arról korábban beszámoltunk, Király Viktor és felesége, Anita 2020 januárjában házasodtak össze, szerelmükből pedig egy kisfiú született.
A pár néhány éve majdnem a válás mellett döntött, azonban az egymás iránt táplált érzelmek erejével kitartottak szerelmük, szövetségük mellett. Viktor a bulizós, kimaradós rocksztár élettel is leszámolt, gyökeresen életmódot váltott. Az alkoholt is letette.
Viszont ez nem csupán fizikailag, közel 30 kilós fogyásában mutatkozott meg, hanem a családjához való hozzáállásában, életfelfogásában is. Hármójuk egysége azóta mindennél fontosabb számára.
Felesége napra pontosan 6 évvel ezelőtt adott életet gyermeküknek, Kolennek, akit a büszke apuka megható fotóval és egy saját dallal köszöntött közösségi oldalán.
Tényleg igaz… repül az idő.
Mintha tegnap jöttél volna a világra.
Nagyon szeretlek, fiam
- írta szerdai bejegyzéséhez.
A nyitókép korábbi felvétel: TV2 Mokka
