2026. május 13. szerda, Imola, Szervác
14°C Budapest
király viktor
kolen
születésnap

Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor

Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor
Kolen már 6 éves.
2026. május 13., szerda 13:16
Vágólapra másolva!

Mint arról korábban beszámoltunk, Király Viktor és felesége, Anita 2020 januárjában házasodtak össze, szerelmükből pedig egy kisfiú született.

A pár néhány éve majdnem a válás mellett döntött, azonban az egymás iránt táplált érzelmek erejével kitartottak szerelmük, szövetségük mellett. Viktor a bulizós, kimaradós rocksztár élettel is leszámolt, gyökeresen életmódot váltott. Az alkoholt is letette.

Viszont ez nem csupán fizikailag, közel 30 kilós fogyásában mutatkozott meg, hanem a családjához való hozzáállásában, életfelfogásában is. Hármójuk egysége azóta mindennél fontosabb számára.

Felesége napra pontosan 6 évvel ezelőtt adott életet gyermeküknek, Kolennek, akit a büszke apuka megható fotóval és egy saját dallal köszöntött közösségi oldalán.

Tényleg igaz… repül az idő.


 

Mintha tegnap jöttél volna a világra.


 

Nagyon szeretlek, fiam

- írta szerdai bejegyzéséhez.

 

A nyitókép korábbi felvétel: TV2 Mokka

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra