Megható fotóval köszöntötte fiát és feleségét Király Viktor

Mint arról korábban beszámoltunk, Király Viktor és felesége, Anita 2020 januárjában házasodtak össze, szerelmükből pedig egy kisfiú született.

A pár néhány éve majdnem a válás mellett döntött, azonban az egymás iránt táplált érzelmek erejével kitartottak szerelmük, szövetségük mellett. Viktor a bulizós, kimaradós rocksztár élettel is leszámolt, gyökeresen életmódot váltott. Az alkoholt is letette.

Viszont ez nem csupán fizikailag, közel 30 kilós fogyásában mutatkozott meg, hanem a családjához való hozzáállásában, életfelfogásában is. Hármójuk egysége azóta mindennél fontosabb számára.

Felesége napra pontosan 6 évvel ezelőtt adott életet gyermeküknek, Kolennek, akit a büszke apuka megható fotóval és egy saját dallal köszöntött közösségi oldalán.