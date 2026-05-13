Május 25-től jön az ország kedvenc lakásfelújító showja, az Újratervezés

A népszerű doku-realityben Lehoczky Léna lakberendező vezetésével ezúttal is olyan rászoruló családok otthonait alakítják át, akiknek önerejükből nem lenne lehetőségük változtatni körülményeiken.

Május 25-től ismét ecsetet és kalapácsot ragadnak Magyarország kedvenc lakásfelújítói, és Stohl Andrással, Szabó András Csutival, valamint az újonnan érkező Gelencsér Tímeával folytatódik az Újratervezés a TV2-n. Az elmúlt években eddig öt évadon és 160 epizódon keresztül követhették nyomon a nézők a profi tervezők és kivitelezők elképesztő munkáját, összesen 32 családnak segített a TV2 Csoport. A műsor népszerűsége töretlen, indulása óta rengeteg levél érkezik a családoktól, bízva a nem mindennapi lehetőségben.

Az Újratervezés az a műsor, ahol nemcsak egy házat vagy lakást építünk újjá vagy tervezünk meg, hanem egy teljes család életét is. Az évek alatt kiderült számomra, hogy itt minden sors, minden történet a bőrünk alá ég, és nem hiába vonódunk be ennyire. Bármelyik volt feleségemet meg lehetne kérdezni, hogy én nem voltam ezermester soha, de itt megtanultam glettelni, ácsmunkát elvégezni, de még falat is tudnék bontani. Jó csapat vagyunk, és nagyon összecsiszolódunk a programok, utazások alatt. Öröm a közös munka! Ezt a műsort forgatni egy kicsit más feladat is, mint műsort vezetni. Úgy vagyunk a részesei, hogy észre sem vesszük, miközben egy család tagjává válunk

– mondta Stohl András, aki a műsor indulása óta tagja az Újratervezés csapatának.