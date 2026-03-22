Király Viktor számvetése: 2 éve letettem, azóta nincs köd

Alkohollal való kapcsolatáról vallott.
2026. március 22., vasárnap 12:59
Mélypontok, depresszió, és egy tönkrement kapcsolat terhe. Ha valaki, akkor Király Viktor pontosan tudja, hogy milyen padlóra kerülni. 

Az elmúlt években összecsaptak feje fölött a hullámok, amire kis híján az egészsége is ráment. Felszedett csaknem 20 kilót, és az alkohol rabja lett

Az énekesnek sikerült leszámolnia káros szenvedélyeivel, végleg letette a poharat. Ráadásul megmentette házasságát és saját magát is.

Életmódot váltott, melynek köszönhetően teljesen kiiktatta az életéből az alkoholt, az edzés pedig a mindennapi rutinja részévé vált.

Király Viktor egy hét múlva ünnepli 42. születésnapját, így számvetést csinált: 2 éve már, hogy józan, melyről legújabb Instagram-posztjában mesélt.

2 éve letettem az alkoholt. Azóta nincs köd. Erősebb lettem. Minden szinten.


 

03.25 — 2 év józanság, 03.29 — születésnap. Nem 42 vagyok…hanem újjászületett 2. 

- fogalmazott bejegyzésében, melyben köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette ezen az úton.


Nyitókép: TV2 Mokka

 

 

