2026. május 12. kedd, Pongrác
14°C Budapest
környezetvédelem
jótékonyság
Krisna-völgy
oktatás
ökofalu

Krisna-völgy: ahol az együttérzés és a fenntarthatóság kéz a kézben jár

Krisna-völgy lakói önmagukat tartják el, ráadásul sokat jótékonykodnak
Somogyvámos határában, a természet ölelésében működik Közép-Európa egyik különleges ökofaluja, Krisna-völgy. Ez a békés, élő közösség a környezetvédelem és az önfenntartás területén is követendő példát mutat. Az itt élő Krisha-hívők nem öncélúan élik hétköznapjaikat, hanem azt is megmutatják, hogyan lehet nyitott szívvel, együttérzéssel fordulni azok felé, akiknek segítségre van szükségük.
2026. május 12., kedd 16:33
Vágólapra másolva!

A Krisna-hívők több mint 35 éve végeznek rendszeres karitatív tevékenységet Magyarországon. Ételt osztanak nehéz helyzetben élő embereknek, időseknek, nagycsaládosoknak és hajléktalanoknak is, követendő példát mutatnak a környezetvédelem terén. Krisna-völgy azonban több mint egy település. A somogyvámosi gyülekezettel együtt körülbelül 400 fős, összetartó közösségben a közös munka, az egymás iránti figyelem és a felelősségvállalás határozza meg a mindennapokat. Az itt élők számára természetes, hogy odafigyelnek egymásra, a környezetükre és azokra is, akik valamilyen módon támogatásra szorulnak.

A környezetvédelem és a jótékonykodás - a két legfontosabb dolog Krisna-völgyben
A környezetvédelem és a jótékonykodás - a két legfontosabb dolog Krisna-völgyben
Fotó: Krisna-völgy/Ferenc Isza

Segítségnyújtás az elesetteknek, környezetvédelem és önfenntartás

Krisna-völgy szellemisége szerint az emberi élet nem csupán az anyagi javak megszerzéséről szól. Legalább ilyen fontos a lelki fejlődés, az önismeret, a békésebb életmód és mások szolgálata. Ez az értékrend különösen sokat jelenthet azoknak, akik nehéz élethelyzetből érkeznek, vagy egyszerűen csak szeretnének újra kapcsolódni önmagukhoz, másokhoz és a természethez. 

A közösség egész évben nyitott az érdeklődők felé. 

Programjaikon, elvonulásaikon, rendezvényeiken és fesztiváljaikon mindenki bepillantást nyerhet abba, hogyan működik egy olyan életforma, amelynek középpontjában az egyszerűség, a tudatosság és az együttérzés áll.

A Krisna-hívők Ételt az Életért programja mindeközben folyamatosan jelen van a rászorulók mindennapjaiban. Az ételosztás nemcsak meleg ételt jelent, hanem figyelmet, törődést és emberi jelenlétet is azok számára, akik gyakran éppen ebből kapnak a legkevesebbet. Krisna-völgy egyik legfontosabb küldetése a természet, a környezet védelme és a fenntartható életmód bemutatása:

  • több mint 300 hektáros területen, egy egykori birkalegelő helyén mára gazdag élővilág alakult ki,
  • a botanikus kertben több mint 950 növényfaj található.
  • a biokertben mintegy 40 féle zöldséget termesztenek.

Az itt működő ökogazdaság az önfenntartás elvén alapul. A közösség saját maga termeli meg élelmiszerének jelentős részét, vegyszermentes, természetes módszerekkel, a növényvédelemhez természetes anyagokat használnak, például gyógynövénykivonatokat. 

A gazdálkodás során fontos szempont a természetes egyensúly megőrzése. 

Vetésforgóval, növénytársítással és zöldtrágyázással csökkentik a környezet terhelését. Ez a szemlélet nemcsak a termelést teszi tudatosabbá, hanem hosszú távon is fenntarthatóbb életformát kínál.

Krisna-völgyben az állatok nem egyszerűen a gazdaság részei, hanem a közösség megbecsült lakói. A tehénvédelmi központ, a Gosala működése jól példázza ezt a hozzáállást: az állatok gondozása nem kizsákmányolásra, hanem tiszteletre, gondoskodásra és együttélésre épül.

Az állatok nem egyszerűen a gazdaság részei, hanem a közösség megbecsült lakói
Az állatok nem egyszerűen a gazdaság részei, hanem a közösség megbecsült lakói
Fotó: Krisna-völgy/Ferenc Isza

Oktatás és szemléletformálás – a jövő generációjáért

A Krisna-völgyben működő iskola nemcsak a hagyományos tananyagot adja át a gyerekeknek, hanem a környezettudatos gondolkodást, az együttérzést és a felelősségteljes életmód alapjait is. A diákok megismerkednek 

  • a biokertészkedéssel, 
  • a kézművességgel, 
  • a természetközeli életformával, 

miközben lelki és etikai nevelést is kapnak. Ez az oktatási modell hosszú távon abban segíthet, hogy a következő generációk természetesebb módon kapcsolódjanak a környezethez, tudatosabban éljenek, és nagyobb figyelemmel forduljanak egymás felé.

Krisna-völgy példája azt üzeni, hogy létezik működő alternatíva a fogyasztásközpontú, rohanó életmóddal szemben. Az itt élők mindennapjai azt mutatják, hogy az együttérzés, a közösségi gondolkodás, az egyszerűség és a természet tisztelete nem távoli eszmény, hanem a gyakorlatban is megvalósítható életforma.

Aki ellátogat Krisna-völgybe, nemcsak egy ökofalut ismerhet meg, hanem egy olyan közösséget is, amely nap mint nap azért dolgozik, hogy békésebb, figyelmesebb és fenntarthatóbb világot építsen.


 

Nyitókép: Krisna-völgy/Ferenc Isza

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra