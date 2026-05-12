Krisna-völgy: ahol az együttérzés és a fenntarthatóság kéz a kézben jár

A Krisna-hívők több mint 35 éve végeznek rendszeres karitatív tevékenységet Magyarországon. Ételt osztanak nehéz helyzetben élő embereknek, időseknek, nagycsaládosoknak és hajléktalanoknak is, követendő példát mutatnak a környezetvédelem terén. Krisna-völgy azonban több mint egy település. A somogyvámosi gyülekezettel együtt körülbelül 400 fős, összetartó közösségben a közös munka, az egymás iránti figyelem és a felelősségvállalás határozza meg a mindennapokat. Az itt élők számára természetes, hogy odafigyelnek egymásra, a környezetükre és azokra is, akik valamilyen módon támogatásra szorulnak.

A környezetvédelem és a jótékonykodás - a két legfontosabb dolog Krisna-völgyben

Fotó: Krisna-völgy/Ferenc Isza

Segítségnyújtás az elesetteknek, környezetvédelem és önfenntartás

Krisna-völgy szellemisége szerint az emberi élet nem csupán az anyagi javak megszerzéséről szól. Legalább ilyen fontos a lelki fejlődés, az önismeret, a békésebb életmód és mások szolgálata. Ez az értékrend különösen sokat jelenthet azoknak, akik nehéz élethelyzetből érkeznek, vagy egyszerűen csak szeretnének újra kapcsolódni önmagukhoz, másokhoz és a természethez.