Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon
Az első vizsgálat szerint öngyilkos robbantás történt az Afganisztánnal határos Haibar-Pahtúnhva tartománybeli Lakki Marvat településen. A halálos áldozatok többsége járókelő, de volt közöttük két közlekedési rendőr is, feltehetően utóbbiak lehettek a merénylet célpontjai - áll az MTI tájékoztatásában.
Egyelőre nem jelentkezett senki a támadás elkövetőjeként.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök elítélte a merényletet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Közleményében kiemelte: utasította az illetékes hatóságokat, hogy mielőbb derítsék fel az ügyet, és vonják felelősségre a tetteseket.
Szombaton a közeli Bannu körzetben robbant autóba rejtett pokolgép, majd egy rendőrségi őrhely ellen is támadást indítottak. Akkor tizenöt rendőr vesztette életét. A pakisztáni hatóságok szerint a támadást afganisztáni székhelyű terroristák szervezték meg.
A pakisztáni hatóságok régóta azzal vádolják az Afganisztánt irányító tálibokat, hogy menedéket nyújtanak szélsőséges fegyvereseknek. Kabul ezt tagadja, és azt állítja, nem engedi, hogy Afganisztán területéről fegyveres támadásokat indítsanak más országok ellen.
Afganisztán és Pakisztán között különösen feszült a viszony a tálibok 2021-es kabuli hatalomra kerülése óta. A korábban elszórt összecsapások nyílt háború kirobbanásáig fajultak február végén, amikor Pakisztán légicsapásokat mért Afganisztán területére, egyebek mellett a fővárosra, Kabulra is.
Az ENSZ kedden közzétett adatai szerint január és március között 372 civil halt meg a két ország közötti fegyveres konfliktusban.
