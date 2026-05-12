Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon

Az első vizsgálat szerint öngyilkos robbantás történt az Afganisztánnal határos Haibar-Pahtúnhva tartománybeli Lakki Marvat településen. A halálos áldozatok többsége járókelő, de volt közöttük két közlekedési rendőr is, feltehetően utóbbiak lehettek a merénylet célpontjai - áll az MTI tájékoztatásában.

Egyelőre nem jelentkezett senki a támadás elkövetőjeként.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök elítélte a merényletet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Közleményében kiemelte: utasította az illetékes hatóságokat, hogy mielőbb derítsék fel az ügyet, és vonják felelősségre a tetteseket.

Szombaton a közeli Bannu körzetben robbant autóba rejtett pokolgép, majd egy rendőrségi őrhely ellen is támadást indítottak. Akkor tizenöt rendőr vesztette életét. A pakisztáni hatóságok szerint a támadást afganisztáni székhelyű terroristák szervezték meg.