Szolgálat közben meghalt egy rendőr, így búcsúznak kollégái dr. Gulyás Zsolttól
Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatta a Belügyminisztérium, hogy dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője életének 55. évében, a keddi napon szolgálatteljesítés közben elhunyt.
A tájékoztatásban kiemelték, hogy tábornok úr személyében egy kiváló vezetőt, példamutató hivatástudattal rendelkező rendőrtisztet és egy nagyszerű embert veszítettek el. Az ország biztonsága és a rend védelme iránti rendíthetetlen elkötelezettsége, hősi példamutatása örök mementó marad mindannyiuk számára.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter dr. Gulyás Zsolt r. dandártábornokot a szolgálat halottjává nyilvánította.
Ezúton fejezzük ki részvétünket és együttérzésünket a gyászoló családnak, a hozzátartozóknak és a munkatársaknak. Osztozunk fájdalmukban. Nyugodjék békében! - írták a Belügyminisztérium MTI által szemlézett közleményében.
