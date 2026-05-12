Megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely oladi városrészében

Nemény András a bejegyzésében kiemelte: a felsorolt utcákban keddre valószínűleg már végeznek a munkálatokkal, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez igényelni fogják a kormányzati forrást.

Hozzáfűzte: vizsgálják az egészségkárosító hatást gyorsan megszüntető, további biztonságos megoldásokat is, ezek közül az egyik a locsolás kalcium-kloriddal, ami bizonyítottan alkalmas a hatékony és tartós pormentesítésre.

Ezt a professzionális technológiát - amelyet a Liszt Ferenc-repülőtéren, nemzetközi fesztiválokon is használnak - "most mintegy 20 ezer négyzetméternyi területen vetjük be" az Oladi-plató hét utcáján - írta. Hozzátette: "köszönöm a városlakók nevében" beszállító cégeknek az anyag kijuttatását és az önzetlen felajánlást.

Emlékeztetett arra, hogy együttműködési megállapodást kötöttek egy olyan vállalattal, amely a legszennyezettebb Síp utca családi házaiban egy speciális légtisztító rendszert üzemel be.

A polgármester kitért arra is, a múlt hét végén egyeztetést folytatott a Greenpeace osztrák és magyar szakembereivel, akik abban segítenek, hogy az ausztriai bányák és hatóságok felelősségét fel tudják tárni.