Menet közben zuhant fa egy várandós nő autójára Tinnyén
Döbbenetes baleset történt a Pest vármegyei Tinnyén, ahol egy haladó autóra zuhant rá egy nagy faág kedden délelőtt. A járművet egy várandós nő vezette, aki a becsapódás pillanatában az autóban tartózkodott – számolt be honlapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A helyszínre perceken belül megérkeztek a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsaba Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A szakemberek motoros láncfűrésszel kezdték meg a járműre zuhant fa eltávolítását, hogy biztonságossá tegyék az útszakaszt és kiszabadítsák az autót.
A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a kismamát, majd megfigyelésre kórházba szállították. A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
