Sokkoló baleset: Rádőlt egy villanyoszlop egy asszonyra
Súlyos baleset történt szerdán az erdélyi Azugán, ahol egy villanyoszlop rádőlt egy járókelő nőre. Az incidens idején munkások elektromos kábelek cseréjén dolgoztak az utcában, amikor váratlanul megdőlt az egyik oszlop, majd a földre zuhant – adta hírül a MASZOL.
A helyszínre azonnal mentőegységek és rendőrök érkeztek. A megsérült, 67 éves nőt kórházba szállították, ahol szakorvosi ellátásban részesítik.
Az első helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy vállalat több alkalmazottja az elektromos kábeleket tartó infrastruktúrán végzett speciális beavatkozási munkálatokat, illetve bizonyos kábelek leszerelését és cseréjét. Ennek során az egyik oszlop megdőlt, majd a földre zuhant, eltalálva és megsebesítve egy 67 éves nőt, aki szabályosan közlekedett a járdán
- ismertette a történteket a Prahova megyei rendőrség közleményében.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a balesethez, és történt-e mulasztás a munkálatok során.
