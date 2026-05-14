Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége
Állatmentő egyesület vezetője lopott el egy drága macskát
Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a Pest vármegyei férfi több éve ismerte a sértettet, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy main coon fajtájú macskát vásárolt.
A macska 2022 tavaszán két alkalommal is megszökött a sértettől, az állatot egy alkalommal a vádlott vitte vissza a tulajdonosának, amikor azonban az állat harmadik alkalommal is elkóborolt, a férfi az állatot hazavitte.
A sértett a macskát napokon át kereste, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához, a sértett az állatmentő egyesületnek is jelezte a macska ismételt eltűnését.
Több hónappal később, 2023 júliusában szerzett tudomást a sértett arról, hogy a macska a vádlott házában lehet, ezért házastársával elment a férfihoz, a házban megtalálták az elhanyagolt és lefogyott állatot.
Az Érdi Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja. Az ügyben az Érdi Járásbíróság dönt majd - írták.
