Hajtóvadászat indult egy gyöngyösi nő után, emberöléssel vádolják
Súlyos bűncselekmény miatt adott ki körözést a rendőrség egy gyöngyösi nő ellen. Az 57 éves Vozár Pálnét emberölés bűntettének gyanúja miatt keresik, az elfogatóparancsot az Egri Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja rendelte el 2026. május 13-án – derült ki a police.hu körözési listájából.
A nő jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, ezért országos körözés van érvényben ellene. A rendőrség közleményében arra kérte a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a nő tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon.
Bejelentést lehet tenni a 3200 Gyöngyös, Róbert Károly utca 21/1. szám alatt, illetve a 06-37/312-551-es telefonszámon, illetve a 112-es központi segélyhívó számon
- írták.
A nyitókép illusztráció: police.hu
