Pusztító vihar tarolta le India legnépesebb államát, több tucat ember meghalt
Több mint 80 ember vesztette életét abban a heves viharban, amely esővel és jégesővel sújtotta India legnépesebb államát, Uttar Pradest - közölte csütörtökön az indiai katasztrófavédelem.
A szerdai szélsőséges időjárás miatt 89 ember halt meg
- írta az állam segélyezési biztosa az X-en közzétett bejegyzésében.
A viharok, a jégeső és a villámlások következtében további 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult
- tette hozzá.
A televíziós felvételeken a viharos szél által kicsavart fák és leszakadt óriásplakátok voltak láthatók, amelyek közül több autókra zuhant. A porral és törmelékkel járó erős szél az útszéli árusok standjait is feldöntötte. A halálos áldozatok egy része kidőlő fák és összeomló házfalak miatt vesztette életét - mondta el az állami segélyezési hivatal egyik tisztségviselője.
Jogi Aditjanat, Uttar Prades állam miniszterelnöke arra utasította a helyi hatóságokat, hogy segítsék a túlélőket, valamint 24 órán belül folyósítsák a károsultaknak járó pénzügyi támogatásokat.
Az északi államban a monszunidőszak előtti, márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok.
Forrás: MTI
