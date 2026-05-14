Pusztító vihar tarolta le India legnépesebb államát, több tucat ember meghalt

Több mint 80 ember vesztette életét abban a heves viharban, amely esővel és jégesővel sújtotta India legnépesebb államát, Uttar Pradest - közölte csütörtökön az indiai katasztrófavédelem.

A szerdai szélsőséges időjárás miatt 89 ember halt meg

- írta az állam segélyezési biztosa az X-en közzétett bejegyzésében.

A viharok, a jégeső és a villámlások következtében további 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult

- tette hozzá.