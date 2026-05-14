Megdőlt a tízezres mítosz? Meglepő felfedezést tettek a kutatók
Új kutatás kérdőjelezi meg a régóta ismert napi 10 ezer lépéses ajánlást – hívta fel a figyelmet csütörtökön a FITBOOK.
A kutatók 18 különböző tanulmány eredményeit elemezték, összesen 3758 résztvevő adatain keresztül. A vizsgálatok azt mutatták, hogy azok, akik egy fogyókúrás program után napi körülbelül 8500 lépést tettek meg, hosszú távon is sikeresen meg tudták tartani testsúlyukat.
Már a 8500 lépést is sikernek kell tekinteni, mivel úgy tűnik, hogy ez elegendő a testsúly megtartásához
- írták.
A kutatás szerint a fogyásban elsősorban a kalóriacsökkentés játszik szerepet, míg a rendszeres mozgás inkább az elért eredmény megőrzésében kulcsfontosságú. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a legendás napi 10 ezer lépés valójában egy 1960-as évekbeli japán reklámkampányból terjedt el, és nem tudományos alapokon nyugodott. Az elemzésből az is kiderült, hogy már minden plusz 1000 lépés jelentősen javíthatja a testsúly hosszú távú megtartásának esélyét.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták: a lépésszám önmagában nem csodaszer, az étrendre továbbra is figyelni kell.
