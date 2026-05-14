Megdőlt a tízezres mítosz? Meglepő felfedezést tettek a kutatók

Új kutatás kérdőjelezi meg a régóta ismert napi 10 ezer lépéses ajánlást – hívta fel a figyelmet csütörtökön a FITBOOK.

A kutatók 18 különböző tanulmány eredményeit elemezték, összesen 3758 résztvevő adatain keresztül. A vizsgálatok azt mutatták, hogy azok, akik egy fogyókúrás program után napi körülbelül 8500 lépést tettek meg, hosszú távon is sikeresen meg tudták tartani testsúlyukat.

Már a 8500 lépést is sikernek kell tekinteni, mivel úgy tűnik, hogy ez elegendő a testsúly megtartásához

- írták.