A végjáték elkezdődött: újabb két álom tört darabokra az Exatlonban

Egyre feszültebbé válik az Exatlon Hungary hajrája, ahol már minden futamnak súlya van, minden hiba végzetes lehet. A Hármak viadala után ismét párbaj következett, amely végül két versenyző számára jelentette az álom végét.
A férfiaknál már a futam előtt váratlan fordulat borzolta a kedélyeket. Horváth Roland sérülés miatt nem tudott pályára lépni, így a napi győzelem sorsa Lencse Laci és Hadobás Olivér között dőlt el. A tét óriási volt: aki veszít, az a párbaj felé sodródik.
Végül Hadobás Olivér bizonyult jobbnak, így Lencse Laci kényszerült élet-halál harcra. A legnagyobb kérdés azonban továbbra is Horváth Roland állapota maradt. A Kihívóként érkezett sportoló sokáig vívódott, vállalja-e a sérülten történő versenyzést, végül azonban úgy döntött, nem adja fel. Roland láthatóan nem volt teljesen egészséges, mégis elképesztő akaraterőről tett tanúbizonyságot. Amikor már úgy tűnt, Laci könnyedén lezárja a párbajt, Roli rendre visszakapaszkodott egy-egy ponttal. A kiélezett csata végül 4–2-es eredménnyel zárult, így Horváth Roland számára véget ért az Exatlon Hungary.
A női oldalon sem maradt el a dráma. A napi győzelmet a győri születésű paraatléta, Ekler Luca szerezte meg, így Karvalics Eszter és Csóri Dorka kényszerült párbajra.
A párharc során Dorka higgadtabbnak és pontosabbnak bizonyult. Eszter ugyan minden erejét mozgósította, sőt egyetlen medálját is lehívta a fordítás reményében, de ez sem tudta megtörni ellenfele lendületét. Csóri Dorka végül magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott, ezzel Karvalics Eszter is búcsúzott a versenytől.
Biztos, hogy nem lesz egy nyugodt éjszakám ma este, de én annyira hálás vagyok és annyira csordultig van a szívem boldogsággal, hogy ezt az egészet megélhettem
- mondta Karvalics Eszter.
A kiesések után már csak nyolcan maradtak versenyben:
- Ekler LucaLencse Laci
- Valkusz Máté
- Csóri Dorka
- Sótonyi Boróka
- Szabó Réka
- Hadobás Olivér
- Koplányi Gábor
Az Exatlon végjátéka ezzel új szintre lépett: innentől már nincs helye hibának, és minden futam közelebb visz a döntőhöz, vagy a fájdalmas búcsúhoz.
