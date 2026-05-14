A végjáték elkezdődött: újabb két álom tört darabokra az Exatlonban

Egyre feszültebbé válik az Exatlon Hungary hajrája, ahol már minden futamnak súlya van, minden hiba végzetes lehet. A Hármak viadala után ismét párbaj következett, amely végül két versenyző számára jelentette az álom végét.

A férfiaknál már a futam előtt váratlan fordulat borzolta a kedélyeket. Horváth Roland sérülés miatt nem tudott pályára lépni, így a napi győzelem sorsa Lencse Laci és Hadobás Olivér között dőlt el. A tét óriási volt: aki veszít, az a párbaj felé sodródik.

Végül Hadobás Olivér bizonyult jobbnak, így Lencse Laci kényszerült élet-halál harcra. A legnagyobb kérdés azonban továbbra is Horváth Roland állapota maradt. A Kihívóként érkezett sportoló sokáig vívódott, vállalja-e a sérülten történő versenyzést, végül azonban úgy döntött, nem adja fel. Roland láthatóan nem volt teljesen egészséges, mégis elképesztő akaraterőről tett tanúbizonyságot. Amikor már úgy tűnt, Laci könnyedén lezárja a párbajt, Roli rendre visszakapaszkodott egy-egy ponttal. A kiélezett csata végül 4–2-es eredménnyel zárult, így Horváth Roland számára véget ért az Exatlon Hungary.



A női oldalon sem maradt el a dráma. A napi győzelmet a győri születésű paraatléta, Ekler Luca szerezte meg, így Karvalics Eszter és Csóri Dorka kényszerült párbajra.