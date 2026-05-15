Boltba indult, három kutya támadt egy 12 éves fiúra

Súlyos kutyatámadás történt Romániában, Olt megyében: három kutya harapott meg egy 12 éves fiút, aki egy idegen udvaron keresztül próbálta lerövidíteni az útját – írta meg pénteken a Maszol.

A rendőrséget egy 56 éves, Slatina városában élő férfi értesítette az esetről. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a fiú jogosulatlanul ment be az ingatlan területére.

Egy 12 éves kiskorú, Valea Mare községből, jogosulatlanul hatolt be az 56 éves férfi udvarára, ahol három, az udvaron tartózkodó kutya megharapta

A hatóságok szerint a gyermek azért választotta ezt az útvonalat, hogy gyorsabban jusson el a boltba. A sérült fiút kórházba szállították, ahol orvosi ellátást kapott.