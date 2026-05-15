Eltört a kés a brutális támadásban, de nem állt meg – újabb késekkel folytatta
Boltba indult, három kutya támadt egy 12 éves fiúra
Súlyos kutyatámadás történt Romániában, Olt megyében: három kutya harapott meg egy 12 éves fiút, aki egy idegen udvaron keresztül próbálta lerövidíteni az útját – írta meg pénteken a Maszol.
A rendőrséget egy 56 éves, Slatina városában élő férfi értesítette az esetről. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a fiú jogosulatlanul ment be az ingatlan területére.
Egy 12 éves kiskorú, Valea Mare községből, jogosulatlanul hatolt be az 56 éves férfi udvarára, ahol három, az udvaron tartózkodó kutya megharapta
- írták.
A hatóságok szerint a gyermek azért választotta ezt az útvonalat, hogy gyorsabban jusson el a boltba. A sérült fiút kórházba szállították, ahol orvosi ellátást kapott.
Az ügyben birtokháborítás és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak eljárást, a rendőrség vizsgálja a történtek pontos körülményeit.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
A fogdában lett öngyilkos az örökségért gyilkoló erdélyi nő
Betörték az oltárt, nyomtalanul eltűnt egy szent ereklye
Kétszer rabolta ki ugyanazt az ékszerboltot – videóval
Ebola járvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Fenyegetés miatt leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén
Lezuhant egy orvosi repülőgép, mindenki meghalt
Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken
Több tízmillió dolláros kártérítést ítéltek meg egy 2019-es repülőgép-szerencsétlenségben meghalt utas családjának
Elítélték Matthew Perry drogfutárát, kiderült hány évet kapott
Elektromos rollerrel esett egy kislány, élet-halál között lebeg
Pusztító vihar tarolta le India legnépesebb államát, több tucat ember meghalt