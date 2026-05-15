Betörték az oltárt, nyomtalanul eltűnt egy szent ereklye

Az elkövető percek alatt hajtotta végre a döbbenetes akciót.
2026. május 15., péntek 14:33
Frissítve: 2026. május 15., péntek 14:39
Őrizetbe vett a cseh rendőrség csütörtök este Közép-Csehországban egy 35 éves férfit, akit Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyájának ellopásával gyanúsítanak - közölték a prágai hatóságok péntekre virradóra az X-en.

Nagy valószínűséggel már tudjuk, hol van a koponya. Dolgozunk az ügyön

- erősítette meg a CTK cseh közszolgálati hírügynökség kérdésére Ivana Baláková regionális rendőrségi szóvivő, részleteket azonban ő sem akart elmondani, arra hivatkozva, hogy "nagyon bonyolult ügyről van szó".

 

A XIII. századból származó ereklyét kedden lopták el az észak-csehországi Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilikából. A lopást kedden este követték el, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, s ezért a riasztóberendezést kikapcsolták. 

A templomban, ahol akkor csak a misét előkészítő pap tartózkodott, váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki betörte az oltárba épített ereklyetartó kettős üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A misét előkészítő pap, amikor meghallotta az üvegcsörömpölést, kiment a sekrestyéből, de már csak egy futva távozó alakot látott.

Lembergi Zdislava a XIII. században élő cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. 1907-ben boldoggá avatták, majd 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Lembergi Zdislava 2000-től a litomericei egyházmegye, és 2002-től az észak-csehországi libereci régió védőszentje. Csehországban a nemzet egyik patrónusaként tisztelik.

A gyanúsítottat őrizetbe vették

Megtalálták a kedden ellopott egyházi ereklyét, Szent Lembergi Zdislava koponyáját

- közölte Petr Rajt, a cseh rendőrség regionális igazgatója pénteken a közép-csehországi Ceská Lípában tartott sajtótájékoztatón.

A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja.

Szakemberek most azon dolgoznak, hogy megmentsék az értékes koponyát, vagy annak a lehetőségek szerinti legnagyobb részét

- hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol kiemelték, hogy nagyon nehéz dolga lesz a restaurátoroknak.

Forrás: MTI

 

