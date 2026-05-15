Betörték az oltárt, nyomtalanul eltűnt egy szent ereklye

A XIII. századból származó ereklyét kedden lopták el az észak-csehországi Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilikából. A lopást kedden este követték el, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, s ezért a riasztóberendezést kikapcsolták.

A templomban, ahol akkor csak a misét előkészítő pap tartózkodott, váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki betörte az oltárba épített ereklyetartó kettős üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A misét előkészítő pap, amikor meghallotta az üvegcsörömpölést, kiment a sekrestyéből, de már csak egy futva távozó alakot látott.

Lembergi Zdislava a XIII. században élő cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. 1907-ben boldoggá avatták, majd 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Lembergi Zdislava 2000-től a litomericei egyházmegye, és 2002-től az észak-csehországi libereci régió védőszentje. Csehországban a nemzet egyik patrónusaként tisztelik.

A gyanúsítottat őrizetbe vették