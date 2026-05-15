Az autó ablakába szorítva vonszolta a nőt Törökszentmiklóson
Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas férfi egy ceglédi kosárlabda meccsen
Ittasan szidta az ellenfelet, majd leöntötte sörrel és lefejelte a biztonsági őrt egy szurkoló a ceglédi kosárlabda meccsen – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, 2026 januárjában az amúgy is ittas tettes félidőben vásárolt még alkoholt, majd a lelátón kiabálni kezdett, és trágár szavakkal illette az ellenfél szurkolóit. Ezek után léptek hozzá oda a rendezvény biztosítói, akik közül az egyiket lefejelte, leöntötte sörrel, és ahogy kísérték ki az épületből még meg is rúgta.
A sértett a bántalmazás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit rendbontás vétségével vádolja és vele szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a kosárlabda sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvények látogatásától való eltiltását indítványozta.
A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Hepatitis járvány van Hajdú-Biharban
Lezuhant egy kocsi a felüljáróról, két ember halt meg miatta – letartóztatásban marad
Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval
Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége
Gajdos László: az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme
Megerőszakolta saját lányát egy férfi Hajdú-Biharban
Fejbe lőtte magát a szolgálati fegyverével egy somogyi biztonsági őr
Rendőrkézen a döbörhegyi betörő, elképesztő, mi buktatta le
Kisiklott egy InterCity Gyománál, többen megsérültek
Hajtóvadászat indult egy gyöngyösi nő után, emberöléssel vádolják
Figyelmeztetést adtak ki az egész országra - ez vár ránk