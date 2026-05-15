Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas férfi egy ceglédi kosárlabda meccsen

Ittasan szidta az ellenfelet, majd leöntötte sörrel és lefejelte a biztonsági őrt egy szurkoló a ceglédi kosárlabda meccsen – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, 2026 januárjában az amúgy is ittas tettes félidőben vásárolt még alkoholt, majd a lelátón kiabálni kezdett, és trágár szavakkal illette az ellenfél szurkolóit. Ezek után léptek hozzá oda a rendezvény biztosítói, akik közül az egyiket lefejelte, leöntötte sörrel, és ahogy kísérték ki az épületből még meg is rúgta.

A sértett a bántalmazás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit rendbontás vétségével vádolja és vele szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a kosárlabda sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvények látogatásától való eltiltását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.