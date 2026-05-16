2026. május 16. szombat, Botond, Mózes
15°C Budapest
élettárs
várandósság
bántalmazás

Terhes párját ütlegelte egy sárvári férfi, a nő elmenekülni sem tudott

Terhes párját ütlegelte egy sárvári férfi, a nő elmenekülni sem tudott
Eljárás indult az ügyben.
2026. május 16., szombat 09:18
Vágólapra másolva!

Egy kismama éppen védőnői konzultáción volt szerda délelőtt Tapolca környékén, amikor a párja érte ment kocsival - tudatta pénteken a police.hu.

A nő annak tudatában szállt be az autóba, hogy saját lakcímére viszi haza a férfi.

Útközben viszont vita alakult ki közöttük, ami tettlegességig fajult, a férfi megütötte a nőt, és a többszöri kérés ellenére sem állt meg. 

Végül a sofőr a saját lakcímére vitte az állapotos nőt, elvette a telefonját – megakadályozva, hogy segítséget kérjen –, majd rázárta az ajtót.


A férfi könyörgés ellenére sem engedte el kedvesét, sőt, még a bántalmazást is folytatta.

Végül a nőnek sikerült segítséget kérnie, ugyanis hazaérkeztek az élettárs rokonai.

A tapolcai rendőrök végül elfogták a 33 éves sárvári férfit, személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt is eljárás indult ellene. Őrizetbe vétele mellett folyik az eljárás, kezdeményezték a letartóztatását.

Nyitókép: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra