Terhes párját ütlegelte egy sárvári férfi, a nő elmenekülni sem tudott
Egy kismama éppen védőnői konzultáción volt szerda délelőtt Tapolca környékén, amikor a párja érte ment kocsival - tudatta pénteken a police.hu.
A nő annak tudatában szállt be az autóba, hogy saját lakcímére viszi haza a férfi.
Útközben viszont vita alakult ki közöttük, ami tettlegességig fajult, a férfi megütötte a nőt, és a többszöri kérés ellenére sem állt meg.
Végül a sofőr a saját lakcímére vitte az állapotos nőt, elvette a telefonját – megakadályozva, hogy segítséget kérjen –, majd rázárta az ajtót.
A férfi könyörgés ellenére sem engedte el kedvesét, sőt, még a bántalmazást is folytatta.
Végül a nőnek sikerült segítséget kérnie, ugyanis hazaérkeztek az élettárs rokonai.
A tapolcai rendőrök végül elfogták a 33 éves sárvári férfit, személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt is eljárás indult ellene. Őrizetbe vétele mellett folyik az eljárás, kezdeményezték a letartóztatását.
