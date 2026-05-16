Terhes párját ütlegelte egy sárvári férfi, a nő elmenekülni sem tudott

Egy kismama éppen védőnői konzultáción volt szerda délelőtt Tapolca környékén, amikor a párja érte ment kocsival - tudatta pénteken a police.hu.

A nő annak tudatában szállt be az autóba, hogy saját lakcímére viszi haza a férfi.

Útközben viszont vita alakult ki közöttük, ami tettlegességig fajult, a férfi megütötte a nőt, és a többszöri kérés ellenére sem állt meg.

Végül a sofőr a saját lakcímére vitte az állapotos nőt, elvette a telefonját – megakadályozva, hogy segítséget kérjen –, majd rázárta az ajtót.