Szakadékba zuhant egy motoros, szörnyethalt
Szörnyű baleset történt szombat délután Erdélyben, Beszterce-Naszód megye térségében: egy 19 éves fiatalember életét vesztette, miután terepmotorjával egy szakadékba zuhant – számolt be szombaton a Facebook-oldalán a Maszol.
A fiatal Felsőborgó környékén terepmotorozott, amikor elvesztette uralmát a jármű felett.
A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, nem lélegzett
– közölték.
A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni a fiatalembert, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A helyszínen meghalt.
Vizsgálják a tragédia körülményeit.
