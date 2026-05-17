2026. május 17. vasárnap, Paszkál
11°C Budapest
tragédia
szakadék
erdély

Szakadékba zuhant egy motoros, szörnyethalt

Szakadékba zuhant egy motoros, szörnyethalt
19 éves volt.
2026. május 17., vasárnap 10:47
Vágólapra másolva!

Szörnyű baleset történt szombat délután Erdélyben, Beszterce-Naszód megye térségében: egy 19 éves fiatalember életét vesztette, miután terepmotorjával egy szakadékba zuhant – számolt be szombaton a Facebook-oldalán a Maszol.

 

A fiatal Felsőborgó környékén terepmotorozott, amikor elvesztette uralmát a jármű felett.

A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, nem lélegzett

– közölték.

A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni a fiatalembert, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A helyszínen meghalt.

Vizsgálják a tragédia körülményeit.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra