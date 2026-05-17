Drámai párbajokkal zárult az elődöntő: megvan az Exatlon Hungary fináléjának mezőnye

Hajszálon múlt a döntőbe jutás.
2026. május 17., vasárnap 07:47
Elképesztő izgalmak után összeállt a döntő az Exatlon Hungary versenyében. A Hármak viadala és az azt követő párbajok során eldőlt, kik küzdhetnek meg a 15 millió forintos fődíjért.

A versenynap előtt a játékosok arról beszélgettek, mire költenék a nyereményt, ám a téma komoly vitát is szült. Valkusz Máté nem rejtette véka alá a véleményét a Kihívók hozzáállásáról.

Kicsit mellébeszélésnek éreztem a Kihívók szavait, biztos vagyok benne, igenis nagyon gondolnak arra, hogy elvigyék a főnyereményt


 

– mondta a teniszező.


Ezután következett a Hármak viadala, ahol minden versenyző két élettel kezdett. A férfiaknál Valkusz Máté remek formában versenyzett: előbb Koplányi Gábort, majd Lencse Lacit is legyőzte, ezzel elsőként biztosította helyét a döntőben.

A nőknél Ekler Luca és Szabó Réka vívtak drámai csatát egymással. Végül a paralimpiai bajnok atléta jutott automatikusan a fináléba, míg Réka és Csóri Dorka párbajban döntötték el, ki lesz az ellenfele. A lányok párharca egészen elképesztő fordulatokat hozott. Dorka kezdett jobban, majd Réka fordított, később mindketten felhasználták medáljaikat is, így újra és újra kiegyenlítődött az állás.

A mindent eldöntő futamban végül Szabó Réka bizonyult jobbnak, így ő jutott be a döntőbe.


A férfiak párbajában Koplányi Gábor négy egymást követő győzelemmel fordított Lencse Laci ellen, ezzel megszerezte a második döntős helyet.

 

A vasárnapi finálé párosítása így alakult:

  • Valkusz Máté – Koplányi Gábor
  • Ekler Luca – Szabó Réka

 

