Drámai párbajokkal zárult az elődöntő: megvan az Exatlon Hungary fináléjának mezőnye



Ezután következett a Hármak viadala, ahol minden versenyző két élettel kezdett. A férfiaknál Valkusz Máté remek formában versenyzett: előbb Koplányi Gábort, majd Lencse Lacit is legyőzte, ezzel elsőként biztosította helyét a döntőben.

A nőknél Ekler Luca és Szabó Réka vívtak drámai csatát egymással. Végül a paralimpiai bajnok atléta jutott automatikusan a fináléba, míg Réka és Csóri Dorka párbajban döntötték el, ki lesz az ellenfele. A lányok párharca egészen elképesztő fordulatokat hozott. Dorka kezdett jobban, majd Réka fordított, később mindketten felhasználták medáljaikat is, így újra és újra kiegyenlítődött az állás.

A mindent eldöntő futamban végül Szabó Réka bizonyult jobbnak, így ő jutott be a döntőbe.



A férfiak párbajában Koplányi Gábor négy egymást követő győzelemmel fordított Lencse Laci ellen, ezzel megszerezte a második döntős helyet.