Könnyek és küzdelem az Exatlonban: megrázó vallomás előzte meg a viadalt

Érzelmekkel teli pillanatok vezették fel az Exatlon Hungary újabb sorsdöntő versenyét. A Négyek viadala előtt Szabó Réka őszintén mesélt fájdalmas múltjáról, vallomása pedig sok nézőt megrendített. A Kihívók versenyzője elárulta, hogy nevelőszülőknél nőtt fel, édesanyja már nem él, édesapját pedig nem ismeri. A sportoló arról is beszélt, hogy az életében rengeteg nehézség volt, de sosem adta fel. Réka ugyanakkor azt is hangsúlyozta, szerencsésnek tartja magát, mert szerető nevelőcsaládba került.

A megható monológ után rögtön kezdetét vette a Négyek viadala, ahol a tét óriási volt: a napi győztes automatikusan bejutott a szombati elődöntőbe.



A fiúknál először Koplányi Gábor, majd Lencse Laci búcsúzott a naptól, míg a lányoknál éppen Szabó Réka és Ekler Luca fejezte be a küzdelmeket.

A döntő futamokban Valkusz Máté és Hadobás Olivér, illetve Sótonyi Boróka és Csóri Dorka csapott össze.