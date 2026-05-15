Könnyek és küzdelem az Exatlonban: megrázó vallomás előzte meg a viadalt

A Négyek viadala előtt derült ki, milyen fájdalmas titkokat hordoz magában a versenyző.
Érzelmekkel teli pillanatok vezették fel az Exatlon Hungary újabb sorsdöntő versenyét. A Négyek viadala előtt Szabó Réka őszintén mesélt fájdalmas múltjáról, vallomása pedig sok nézőt megrendített. A Kihívók versenyzője elárulta, hogy nevelőszülőknél nőtt fel, édesanyja már nem él, édesapját pedig nem ismeri. A sportoló arról is beszélt, hogy az életében rengeteg nehézség volt, de sosem adta fel. Réka ugyanakkor azt is hangsúlyozta, szerencsésnek tartja magát, mert szerető nevelőcsaládba került.

A megható monológ után rögtön kezdetét vette a Négyek viadala, ahol a tét óriási volt: a napi győztes automatikusan bejutott a szombati elődöntőbe.


A fiúknál először Koplányi Gábor, majd Lencse Laci búcsúzott a naptól, míg a lányoknál éppen Szabó Réka és Ekler Luca fejezte be a küzdelmeket.

A döntő futamokban Valkusz Máté és Hadobás Olivér, illetve Sótonyi Boróka és Csóri Dorka csapott össze.

Végül Valkusz Máté magabiztos teljesítménnyel ismét megnyerte a Négyek viadalát, míg Csóri Dorka a nap során hatodik futamgyőzelmét is megszerezte, ezzel közelebb kerülve az elődöntőhöz.

Nagyon örülök neki, hogy sikerült most vereség nélkül végig csinálni ezt a napot. Én pontosan ezt vártam ettől a párbajtól

-    tette hozzá Csóri Dorka.

A verseny tovább élesedik: pénteken a Hármak viadala és a párbaj dönt majd arról, kik jutnak be a Döntők hétvégéjére.
 

 

