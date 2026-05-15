Könnyek és küzdelem az Exatlonban: megrázó vallomás előzte meg a viadalt
Érzelmekkel teli pillanatok vezették fel az Exatlon Hungary újabb sorsdöntő versenyét. A Négyek viadala előtt Szabó Réka őszintén mesélt fájdalmas múltjáról, vallomása pedig sok nézőt megrendített. A Kihívók versenyzője elárulta, hogy nevelőszülőknél nőtt fel, édesanyja már nem él, édesapját pedig nem ismeri. A sportoló arról is beszélt, hogy az életében rengeteg nehézség volt, de sosem adta fel. Réka ugyanakkor azt is hangsúlyozta, szerencsésnek tartja magát, mert szerető nevelőcsaládba került.
A megható monológ után rögtön kezdetét vette a Négyek viadala, ahol a tét óriási volt: a napi győztes automatikusan bejutott a szombati elődöntőbe.
A fiúknál először Koplányi Gábor, majd Lencse Laci búcsúzott a naptól, míg a lányoknál éppen Szabó Réka és Ekler Luca fejezte be a küzdelmeket.
A döntő futamokban Valkusz Máté és Hadobás Olivér, illetve Sótonyi Boróka és Csóri Dorka csapott össze.
Végül Valkusz Máté magabiztos teljesítménnyel ismét megnyerte a Négyek viadalát, míg Csóri Dorka a nap során hatodik futamgyőzelmét is megszerezte, ezzel közelebb kerülve az elődöntőhöz.
Nagyon örülök neki, hogy sikerült most vereség nélkül végig csinálni ezt a napot. Én pontosan ezt vártam ettől a párbajtól
- tette hozzá Csóri Dorka.
A verseny tovább élesedik: pénteken a Hármak viadala és a párbaj dönt majd arról, kik jutnak be a Döntők hétvégéjére.
