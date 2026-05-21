Ijesztő baleset: Videón, ahogy felökleltek egy motorost Békésen
Egy sofőr autójával nekiment egy motorosnak, majd elhajtott a helyszínről a Békés vármegyei Békésen. Csak akkor jelentkezett a hatóságoknál, amikor észrevette, hogy körözik – közölte a Békés vármegyei rendőrség.
A térfigyelő kamera felvétlen látható, hogy a 28 éves férfi 2026. május 11-én szinte ráugratott kocsijával az előtte haladó motorosra, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott.
Bár a kétkerekű vezetőjének nem esett baja, fennállt a sérülés lehetősége.
A rendőrség felhívást tett közzé, hogy megtalálják a járművezetéstől már korábban eltiltott sarkadi sofőrt, aki miután meglátta, hogy őt keresik, önként jelentkezett a Sarkadi Rendőrkapitányságon.
Az elkövető ellen cserbenhagyás és eltiltás alatti járművezetés gyanúja miatt újabb eljárást indítottak, a rendőrök pedig őrizetbe vették.
