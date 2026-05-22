Hernádi Zsolt: üzemi baleset történt

Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartamhosszabbítás érdekében.

Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a Mol a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni.



Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyagellátására, és az üzem tevékenységét "folyamatszerűen" lehet majd visszaállítani.