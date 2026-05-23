Ittasan ütött el egy 15 éves biciklist, majd elhajtott Jánoshalmán

Elütött egy 15 éves biciklis fiút, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalmán - közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

A baleset május 21-én történt, amikor az 56 éves vétkes sofőr az egyik kereszteződésnél nem adott elsőbbséget a szabályosan érkező kisfiúnak, és nekiütközött.

A férfi ezek után megállt, beszélt a sértettel, majd segítségnyújtás és az adatai hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről.



A rendőrök néhány órán belül az otthonában fogták el a tettest, akinél az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.