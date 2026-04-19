Három hét van a választási plakátok eltávolítására
Minden szavazatot megszámoltak, megvan a végeredmény: maradt a Tisza kétharmad
Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlésiképviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, minden egyéni választókerületben, valamint a listákon elnyerhető mandátumok számában megszületett a nem jogerős végeredmény szombaton. A Tisza Párt Magyar Péter vezetésével nemcsak egyszerű többséget, hanem a kétharmadot is meghaladó 141 mandátumot szerzett. Ez azt jelenti, hogy a párt önállóan képes lesz alkotmányt módosítani vagy újat alkotni.
Megmaradt a Tisza-kétharmad, hárompárti az új országgyűlés
A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.
A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították. A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adták le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.
Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az "utazó szavazatokat", amelyeket péntektől vehettek át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör voksai közé - amelyeket nem összesítettek múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből
- 96-ban a Tisza,
- tízben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert.
Országos listáról
- a Tisza Párt 45,
- a Fidesz-KDNP 42,
- a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe.
Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így
- a Tisza Pártnak 141,
- a Fidesz-KDNP-nek 52,
- a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét, amelyet a www.valasztas.hu oldalon közzétett a Nemzeti Választási Iroda.
Több egyéni körzetben megváltozott az eredmény
Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve rendelkezésre állt, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét. A múlt vasárnapi "álláshoz" képest az "utazó" szavazatok három választókerületben változtatták meg az eredményt:
- a Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg,
- a Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg.
A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján legkésőbb május 4-én.
