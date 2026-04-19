Minden szavazatot megszámoltak, megvan a végeredmény: maradt a Tisza kétharmad

Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlésiképviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, minden egyéni választókerületben, valamint a listákon elnyerhető mandátumok számában megszületett a nem jogerős végeredmény szombaton. A Tisza Párt Magyar Péter vezetésével nemcsak egyszerű többséget, hanem a kétharmadot is meghaladó 141 mandátumot szerzett. Ez azt jelenti, hogy a párt önállóan képes lesz alkotmányt módosítani vagy újat alkotni.

Az országgyűlési választás eddig beérkezett külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Hengermalom úti székházában

Megmaradt a Tisza-kétharmad, hárompárti az új országgyűlés

A múlt vasárnapi voksoláson is lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, másik magyarországi településen vagy külképviseleten adja le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

A voksokat tartalmazó urnákat előbb az NVI-be szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították. A nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adták le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, és az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.